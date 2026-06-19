Jorge Barón desempolvó conversación con Abelardo de la Espriella antes de su aspiración presidencial: “Hace tres años”

En momentos en que la carrera presidencial concentra la atención de la opinión pública y genera un intenso debate en redes sociales, el reconocido presentador Jorge Barón, del Show de las Estrellas, sorprendió a sus seguidores al recordar una entrevista que sostuvo hace tres años con el hoy candidato Abelardo de la Espriella.

“Hace tres años, en el noticiero del espectáculo, tuve el gusto de conversar con ‘el artista que litiga’, Abelardo de la Espriella. Hoy, cuando aspira a la presidencia de Colombia, sus palabras adquieren un nuevo significado”, escribió en una publicación que hizo a través de su cuenta oficial de Instagram.

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En el video, antes de compartir algunos apartes de aquella conversación, Jorge Barón realizó una amplia presentación de Abelardo de la Espriella, a quien describió como un ciudadano “colombo-italiano” que, según sus palabras, reúne “estilo e inteligencia” en partes iguales.

“A sus 45 años, ha consolidado una prolífica carrera como abogado que suma el triunfo contundente en procesos de connotación nacional, con una preparación sin igual”, agregó.

En esta introducción sobre la trayectoria profesional del abogado barranquillero, el presentador destacó tanto sus logros académicos como su reconocimiento en el ámbito jurídico, con “títulos de honoris causa en derecho, doctor honoris causa internacional en derecho, licenciado en derecho, máster en derecho y especializaciones en derecho penal y derecho administrativo”.

Gracias a estos estudios, Jorge Barón subrayó que “Abelardo de la Espriella se ha convertido en uno de los abogados más destacados de todos los tiempos en Colombia”.

Sin embargo, aclaró que la entrevista no estuvo enfocada precisamente en el derecho, sino que el motivo principal de la invitación fue mostrar una faceta menos conocida del abogado: su estrecha relación con el arte y la música.

“A lo largo de su carrera, Abelardo de la Espriella ha combinado muy bien el desarrollo profesional con sus aficiones personales, como el arte, la música, el periodismo y la dolce vita”, afirmó el presentador, utilizando la expresión italiana que se traduce al español como “la dulce vida”.

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Con esta publicación, Jorge Barón revivió el diálogo que sostuvo con Abelardo de la Espriella antes de que anunciara sus aspiraciones presidenciales, en el que habló sobre aspectos como su relación con la música, las influencias artísticas que han marcado su trayectoria y la importancia que el arte ha tenido en su vida.

Aunque el presentador compartió algunos fragmentos de la entrevista en sus redes sociales, el contenido completo se encuentra disponible en su canal oficial de YouTube.