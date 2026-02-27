Barranquilla se ha ganado, a pulso, ser la casa de la Selección Colombia. El fervor de su gente y el peso simbólico del estadio Metropolitano han sido clave para alcanzarlo, sumándose ahora la puesta en funcionamiento de su propio hotel.

Está ubicado en el sector de Alameda del Río e integrado a la sede deportiva inaugurada en 2021, el complejo cuenta con 3.857 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos niveles, tras una inversión cercana a los 35.605 millones de pesos.

La construcción se llevó a cabo en 14 meses y el diseño arquitectónico estuvo a cargo de la constructora Metropoli S.A., que integró criterios de eficiencia energética, funcionalidad operativa y acabados de primer nivel.

Hotel de la Selección Colombia en Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

Este espacio fue concebido como un centro de concentración comparable con los utilizados por clubes y selecciones de élite a nivel global. El ingeniero Eric Domínguez, desarrollador del proyecto, explicó algunos detalles del proceso de conceptualización del complejo hotelero.

“Estudiamos diferentes campos de concentración y hoteles de equipos internacionales. Revisamos referentes desde Liverpool hasta Barcelona. Lo que quisimos hacer fue algo igual o incluso mejor a lo que vimos”, explicó.

El Hotel FCF tiene capacidad para 69 huéspedes y dispone de habitaciones diferenciadas para selecciones juveniles y mayores, zonas de recuperación física, cabinas de masajes, espacios de integración y conexión directa con las áreas de entrenamiento. Cada detalle fue pensado para optimizar la rutina diaria de los jugadores y el cuerpo técnico.

Desde la fase de diseño participaron futbolistas, entrenadores y directivos, ajustando aspectos que impactan directamente el rendimiento deportivo. “Está hecho a la medida de ellos. Nos retroalimentaban constantemente durante la construcción”, señaló Domínguez.

Una de las zonas del hotel. Foto: Suministrada a SEMANA.

El vestíbulo principal, revestido en mármol y coronado por una cúpula de concreto inspirada en un balón de fútbol, se convierte en uno de los símbolos arquitectónicos del proyecto.

“Que cada concentración vivida aquí sea un acto consciente de compromiso con la excelencia. Que cada jornada de preparación nos acerque más al nivel competitivo que exige el fútbol mundial”, afirmó el presidente de la FCF, Ramón Jesurún.

El hotel aspira a obtener certificación LEED nivel plata, teniendo en cuenta que en su proceso constructivo se integraron soluciones de eficiencia energética y ahorro de recursos.

De tal manera que parte del consumo eléctrico es cubierto mediante paneles solares, complementados con sistemas de ahorro de agua y tecnología orientada a la optimización operativa.

Cada componente —desde la ventanería hasta los acabados y el mobiliario— fue seleccionado bajo criterios de sostenibilidad, incorporando materiales y equipamiento especializado provenientes de distintas regiones del país y del exterior.

“Este es un espacio integral y orgullo del deporte colombiano, diseñado para el alto rendimiento, la recuperación y la preparación al más alto nivel de nuestras selecciones, que además fortalece el desarrollo deportivo en nuestra ciudad”, destacó el alcalde Alejandro Char en medio de la inauguración de este espacio.

En el acto también estuvieron presentes Infantino, presidente de la Fifa, y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, así como referentes del balompié nacional y otros invitados especiales.