Posponen reunión decisiva entre Fedecafeteros y MinHacienda; Germán Bahamón entregó la nueva fecha del encuentro

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) y el Ministerio de Hacienda decidieron reprogramar para el próximo martes el encuentro en el que se abordarán temas fundamentales relacionados con el nuevo contrato de administración del Fondo Nacional del Café.

Negociación de la Federación de Cafeteros con el Gobierno sobre el contrato del fondo del café: así está el panorama

La decisión fue anunciada por el gerente de la agremiación cafetera, Germán Bahamón, quien indicó que el acuerdo se alcanzó luego de una conversación sostenida con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en el marco de los esfuerzos para avanzar en la construcción de consensos sobre este importante instrumento para el sector cafetero.

Hoy tuve una conversación fluida con el Ministro de Hacienda, y acordamos posponer nuestra reunión para el próximo martes, en la que la Ministra de Agricultura también participará. Nos reuniremos de 9 a.m. a 4 p.m., con el objetivo de avanzar de manera decidida en la conciliación… — German Bahamon Jaramillo (@GermanBahamon) June 18, 2026

El encuentro, que inicialmente estaba previsto para esta semana, se realizará el martes en una jornada extendida que irá de las 9:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde. Además de los representantes de la Federación y del Ministerio de Hacienda, participará la ministra de Agricultura, con el propósito de avanzar en la construcción de consensos alrededor de los puntos que deberán quedar consignados en el nuevo contrato de administración del Fondo.

Bahamón destacó el tono positivo del diálogo sostenido con el jefe de la cartera de Hacienda y señaló que existe disposición de las partes para alcanzar acuerdos antes de que venza el plazo establecido para formalizar el documento.

“Hoy tuve una conversación fluida con el Ministro de Hacienda, y acordamos posponer nuestra reunión para el próximo martes, en la que la Ministra de Agricultura también participará. Nos reuniremos de 9 a.m. a 4 p.m., con el objetivo de avanzar de manera decidida en la conciliación de los puntos que irán en el contrato de administración del fondo”, afirmó el dirigente gremial.

El gerente de la FNC también resaltó la voluntad expresada por el Gobierno para concluir oportunamente las negociaciones. “Valoro la transparencia y la voluntad expresada por el Ministro de Hacienda para tener el contrato listo antes del vencimiento del plazo”, agregó.

La discusión sobre el contrato de administración del Fondo Nacional del Café ha cobrado relevancia en las últimas semanas debido a la importancia que tiene este instrumento para la gestión de recursos destinados al fortalecimiento de la caficultura colombiana.

Germán Bahamón entregó detalles de la nueva reunión. Foto: Federación Colombiana de Cafeteros - API.

El Fondo, administrado históricamente por la Federación Nacional de Cafeteros, financia programas relacionados con la productividad, la investigación, la asistencia técnica y la promoción del café colombiano en los mercados internacionales.

Con la reunión programada para la próxima semana, las partes esperan avanzar en la conciliación de los temas pendientes y lograr un acuerdo que garantice la continuidad de la administración del fondo, en beneficio de más de medio millón de familias cafeteras que dependen de esta actividad en el país.