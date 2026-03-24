¿Lluvias en Bogotá?, pronóstico del clima en la capital para el 24 de marzo

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha difundido el pronóstico del clima para la ciudad de Bogotá el día 24 de marzo.

Ideam advierte en qué zonas del país lloverá este 24 de marzo: varias ciudades principales deberán prepararse para el agua

De acuerdo con el Instituto, en la madrugada la ciudad capitalina presentó tiempo seco, a excepción de algunas lluvias ligeras que se registraron de manera puntual en sectores del suroriente. Durante este periodo se mantuvo un cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 12 °C.

Clima en Bogotá para el día 24 de marzo. Foto: Getty Images

En la mañana se espera que el cielo esté parcialmente nublado y que se presenten algunas lluvias ligeras en el suroriente de la ciudad. En la tarde, las condiciones cambiarán, pues el cielo estará mayormente nublado, con posibilidad de lluvias entre ligeras y moderadas en el occidente y norte de Bogotá.

Para la noche, el cielo bogotano se encontrará parcialmente nublado, con presencia de lluvias. La temperatura máxima que se podría registrar durante la jornada sería de 19 °C.

Recomendaciones

Para poder hacerle frente a la jornada de hoy, se recomienda llevar sombrilla o paraguas, además de estar atento a las comunicaciones oficiales para conocer cualquier cierre vial que pueda presentarse.

Es importante tener especial cuidado en zonas con antecedentes de inundaciones, ya que, al presentarse precipitaciones, los riesgos aumentan de manera considerable.

También se recomienda hacer una adecuada planificación de los recorridos, ya sea en transporte público, motocicleta o vehículo particular.

Lluvias en Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Si en algún momento se presentan lluvias fuertes, lo ideal es resguardarse en un lugar seguro hasta que pasen, pues el índice de accidentalidad, especialmente en motocicletas, tiende a aumentar debido a huecos que quedan cubiertos por el agua.

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Asimismo, es importante llevar ropa que permita afrontar las condiciones climáticas, como chaquetas impermeables, especialmente para conductores de bicicletas y motos.

Aunque el pronóstico indique cielo parcial a mayormente nublado, es importante no olvidar protegerse de los rayos del sol. Esto se puede hacer mediante el uso de bloqueador solar, que ayuda a cuidar la piel de la radiación UV.

Finalmente, llevar abrigo o bufandas puede ser una buena opción para personas con mayor sensibilidad al frío o con condiciones médicas que pueden agravarse con el clima previsto.