El último pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), del martes 24 de marzo de 2026, muestra un clima variado en gran parte del país. Se espera que haya lluvias en varias regiones, mientras que otras áreas tendrán condiciones más secas.

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En la región Caribe, el informe señala que el cielo estará entre parcial y mayormente nublado durante la jornada. Se anticipan precipitaciones de intensidad moderada a fuerte, especialmente en áreas del oriente y sur de la región. Estas lluvias podrían presentarse de manera persistente, mientras que en la zona central se prevén lloviznas ocasionales.

No obstante, hacia el norte del Caribe colombiano se mantendrían condiciones más estables, con menor probabilidad de lluvias y presencia de tiempo seco en puntos aislados. Los mayores acumulados de precipitación se concentrarían en territorios como el centro y sur de Bolívar y Sucre, así como en Córdoba, Cesar, el Golfo de Urabá y la Sierra Nevada de Santa Marta.

Se esperan lluvias en diferentes zonas del territorio colombiano. Foto: Getty Images

Por su parte, en el mar Caribe colombiano y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el comportamiento del clima será más estable. Allí se espera un cielo entre ligeramente y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. Sin embargo, no se descarta la aparición de lluvias ligeras o lloviznas esporádicas en zonas marítimas.

En la región andina, donde se ubican algunas de las principales ciudades del país, el pronóstico indica condiciones mayormente nubladas. Las lluvias, que podrían variar entre moderadas y fuertes, se presentarían en distintos momentos del día en departamentos como Antioquia, Santander, Tolima, Huila y el occidente de Cundinamarca, además del eje cafetero, que incluye Caldas, Risaralda y Quindío. Este panorama sugiere jornadas inestables, con posibles afectaciones en movilidad y actividades al aire libre.

La región Pacífica continuará con su tendencia habitual de alta humedad. Se prevé un cielo mayormente cubierto, acompañado de lluvias de consideración en diferentes momentos del día. Las precipitaciones más relevantes se registrarían en sectores del centro y sur del Chocó, así como en Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En contraste, la Orinoquía presentará condiciones más secas. Allí predominará un cielo entre ligero y parcialmente nublado, con baja probabilidad de lluvias, lo que favorece jornadas más estables en comparación con otras regiones del país.

Algunas ciudades principales tendrán precipitaciones. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Para la Amazonía, el reporte indica un comportamiento mixto: aunque habrá presencia de nubosidad variable, se esperan lluvias de carácter local, con intensidades entre ligeras y moderadas distribuidas en amplias zonas de la región.

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Pronóstico para ciudades principales:

Bogotá: cielo entre parcial y mayormente nublado con posible presencia de lluvias durante la mañana y la tarde. Temperatura máxima de 19 °C.

cielo entre parcial y mayormente nublado con posible presencia de lluvias durante la mañana y la tarde. Temperatura máxima de 19 °C. Barranquilla: jornada con cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. Temperatura máxima de 34 °C.

jornada con cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. Temperatura máxima de 34 °C. Cartagena: se espera tiempo seco durante el día, con cielo entre ligera y parcialmente nublado. Temperatura máxima de 33 °C.

se espera tiempo seco durante el día, con cielo entre ligera y parcialmente nublado. Temperatura máxima de 33 °C. Medellín: cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y la noche. Temperatura máxima de 26 °C.

cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y la noche. Temperatura máxima de 26 °C. Tunja: condiciones entre parcial y mayormente nubladas, con probabilidad de lloviznas o lluvias ligeras dispersas en la tarde y la noche. Temperatura máxima de 19 °C.

condiciones entre parcial y mayormente nubladas, con probabilidad de lloviznas o lluvias ligeras dispersas en la tarde y la noche. Temperatura máxima de 19 °C. Bucaramanga: cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias moderadas durante la tarde y parte de la noche. Temperatura máxima de 27 °C.

cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias moderadas durante la tarde y parte de la noche. Temperatura máxima de 27 °C. Cali: se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias moderadas en horas de la tarde. Temperatura máxima de 31 °C.

Este panorama refleja la diversidad climática del país y la importancia de estar atentos a los reportes oficiales para planificar actividades y prevenir posibles afectaciones.