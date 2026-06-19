Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, es el nuevo investigado por presunta participación indebida en política

La Procuraduría General de la Nación le acaba de abrir una investigación al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, por presunta participación indebida en política en medio de la campaña electoral que avanza en Colombia para elegir al próximo Presidente de la República.

En un documento de ocho páginas firmado por el procurador delegado Disciplinario de Instrucción N°3, Iván Smith Panesso, la Procuraduría confirmó la apertura de la investigación disciplinaria contra Amaya, en su condición como Gobernador de Boyacá.

Abren investigación contra siete embajadores por presunta participación indebida en política

Este caso inició cuando la Red de Veedurías de Colombia radicó una queja disciplinaria contra Amaya por su presunta participación en política, durante el desarrollo de la campaña presidencial entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

El recurso expuso que durante el periodo de la primera y segunda vuelta a la Presidencia, la Gobernación de Boyacá, en cabeza de Carlos Amaya, organizó múltiples actividades en el departamento que fueron divulgadas por los canales oficiales de la entidad.

Esa actividades estuvieron acompañadas de anuncios relacionados con inversiones públicas, entregas de recursos, suscripción de compromisos institucionales y participación de eventos masivos que contaron con la presencia del Gobernador Amaya.

La Red de Veedurías expuso que esos eventos “habrían coincidido temporalmente con el desarrollo de la campaña presidencial”, y hasta advirtió que eso se podría configurar como una “una utilización del cargo (...) para favorecer determinada corriente política o candidatura presidencial”.

La queja también puso de presente las declaraciones que Amaya ha entregado a los medios de comunicación en las que se ha cuestionado su eventual participación en actividades políticas que estaría prohibidas con el ejercicio de sus funciones.

La Procuraduría confirmó que este caso contra el gobernador Carlos Amaya habría sucedido en medio del ejercicio de sus funciones como servidor público, situación que podría comprometer los principios de igualdad, moralidad, imparcialidad y responsabilidad estipulados en la Constitución Política.

El documento que notificó la investigación contra Amaya precisó: “Al encontrarse satisfechos los presupuestos previstos en la ley y existir elementos que ameritan profundizar en el esclarecimiento de los hechos puestos en conocimiento de esta autoridad, se procederá a ordenar la apertura de investigación disciplinaria”.

Carlos Amaya se suma a lista de casi 200 funcionarios públicos que están siendo investigados por la Procuraduría, por su presunta participación indebida en política como los ministros Armando Benedetti, Guillermo Alfonso Jaramillo y Mafe Rojas, entre otros.