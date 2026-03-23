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Ideam advierte un “incremento de las lluvias” en estas zonas de Colombia: así estará el clima este lunes, 23 de marzo

La entidad dio a conocer las condiciones climáticas que se tendrán en el país a lo largo de este día.

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Redacción Nación
23 de marzo de 2026, 6:31 a. m.
Fuertes lluvias en el centro de Bogotá
Fuertes lluvias en el centro de Bogotá Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en todo el país durante la jornada de este lunes, 23 de marzo, que es día festivo.

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Según el informe, se prevé que continúe la tendencia del incremento de lluvias en las regiones Andina, Pacífica y en el sur de la Caribe y la Amazonía.

En ese sentido, la entidad advirtió que las precipitaciones más fuertes se darán en los departamentos de Sucre, Bolívar, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Tolima, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

De igual manera, se prevé que se tengan lluvias de moderada intensidad en Córdoba, golfo de Urabá, Norte de Santander, Caquetá, Putumayo, Amazonas y Vaupés.

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Imagen referencia de lluvias. Foto: Getty Images

En el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam estima que se tenga tiempo seco, aunque no se descartan algunas lloviznas ligeras al sur del área.

Por otra parte, para la ciudad de Bogotá el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) señaló que durante la madrugada hubo cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco.

En la mañana se estima cielo entre mayor a parcialmente nublado con predominio de tiempo seco; algunas zonas tendrán lluvias ligeras. Además, la temperatura mínima esperada aproximadamente es de 11 grados centigrados.

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Ante las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas semanas y las emergencias que esto ha ocasionado, el Ideam emitió una serie de recomendaciones para las personas con el objetivo de evitar cualquier tragedia:

  • Importante estar atentos al estado de las vías, principalmente en áreas de los departamentos con alerta roja donde la amenaza es alta a causa de la orografía. Así mismo, se aconseja realizar recorridos preferiblemente en el día e identificar las áreas con amenazas por deslizamientos o derrumbes.
  • No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas ya que podrían ser objeto de descargas.
  • Se sugiere a la comunidad, mantener un monitoreo permanente en días muy lluviosos y buscar refugio en zonas seguras.
  • Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.
  • Asegurar y revisar el estado de los tejados y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.
  • Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.
Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias.
Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias. Foto: Getty Images