¿Agua amarillenta? Esta es la situación de vecinos de Teusaquillo y Barrios Unidos

Habitantes de Barrios Unidos y Teusaquillo, en Bogotá, han manifestado su inconformidad por la presencia de agua amarillenta en el suministro que llega a sus hogares, una situación que se habría presentado tras las recientes obras de intervención en la red de tuberías en estos sectores de la capital.

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De acuerdo con la información conocida, los residentes señalan que, luego de las labores adelantadas en la infraestructura del acueducto, el agua comenzó a salir con cambios visibles en su coloración, generando preocupación sobre su calidad para el consumo y uso doméstico. Esta situación ha llevado a la comunidad a solicitar explicaciones y soluciones a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

Los barrios afectados hacen parte de dos localidades centrales de la ciudad, caracterizadas por una alta densidad poblacional.

La situación no solo ha generado incomodidad, sino también preocupación por posibles afectaciones a la salud derivadas del uso cotidiano del agua, especialmente en actividades como la preparación de alimentos.

Todo habría comenzado el 17 de junio con la reparación de una tubería que atraviesa el canal de aguas lluvias Salitre, a la altura de la diagonal 78 Bis con carrera 56A, en la localidad de Barrios Unidos. Estos trabajos ocasionaron que diversos barrios se quedaran sin el servicio mientras se ejecutaban las reparaciones.

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Presuntamente, después de esto, el agua comenzó a llegar con una tonalidad amarillenta y anaranjada, lo que al principio se pensó que era por la reciente llegada del servicio; sin embargo, hasta el día de hoy se sigue manteniendo del mismo color, lo que ha causado preocupación en la comunidad.

Un vecino del sector habría manifestado que esta problemática se debe a la falta de lavado de los tanques, lo que, en caso de ser cierto, podría causar la acumulación de hongos y bacterias que contaminarían el agua potable, aumentando las posibilidades de enfermedades.

Según lo informado por otro medio de comunicación, esa acusación fue desmentida por varias declaraciones de vecinos y un líder administrativo del barrio, lo que descartaría esa opción. Además, el Acueducto ya estaría realizando el lavado de las tuberías correspondientes para solucionar esta situación y dar un parte de tranquilidad a los habitantes del sector.