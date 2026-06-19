El próximo 5 de julio, cientos de ciudadanos participarán en una masiva “limpiatón” en las riberas del río Medellín para conmemorar el Día del Río.

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La meta es generar conciencia ambiental en la ciudad

Más de 500 voluntarios se alistan para participar el próximo 5 de julio en una gran jornada de limpieza del río Medellín.

Esta actividad busca convertir la conmemoración del Día del Río en un espacio de educación ambiental y reconciliación ciudadana con uno de los principales afluentes del Valle de Aburrá.

La “limpiatón”, que llega a su cuarta edición, se realizará entre las calles 14 y 33, en el tramo comprendido entre el sector de la fábrica Punto Blanco y Parques del Río.

La iniciativa es liderada por la organización Plastieco y cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Medellín.

Los organizadores explicaron que la actividad no busca únicamente retirar residuos de las riberas.

Su objetivo es el de generar conciencia sobre la importancia de proteger las fuentes hídricas y promover cambios de comportamiento frente al manejo de los desechos.

La meta es que la ciudadanía vuelva a reconocer el río como un patrimonio ambiental de la región.

“La idea es que el Día del Río se expanda por todo el Aburrá y ojalá por todo el país. Vamos a hacer que la comunidad vuelva a ver el río como algo bonito y a abrazarlo”, afirmó Santiago Contreras, gerente general de Plastieco y Plastisol.

La preocupación detrás de esta jornada tiene un alcance global.

Según datos citados por los organizadores, cada año cerca de 11 millones de toneladas de plástico terminan en océanos y ecosistemas acuáticos alrededor del mundo.

Muchos de esos residuos llegan a los mares a través de ríos y quebradas, generando graves afectaciones sobre la biodiversidad y la calidad del agua.

Plastieco, organización que impulsa la actividad, trabaja en la promoción del uso responsable del plástico.

De igual forma, trabaja en el fortalecimiento de la cultura del reciclaje para evitar que estos materiales terminen contaminando los ecosistemas.

La Alcaldía de Medellín también se sumará a la jornada con actividades pedagógicas orientadas a fomentar la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado de los recursos naturales.

*Cerca de 500 personas se unirán el 5 de julio en Medellín para conmemorar el Día del Río* *Declaraciones:* secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz Saldarriaga. pic.twitter.com/XOam7qncIA — Comunicando Belén (@comunicandobel) June 19, 2026

La estrategia para reconectar a la ciudad con el río

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, destacó que el propósito es fortalecer el vínculo de los habitantes con el río y las quebradas de la ciudad.

“(...) Vamos a hacer una activación con la ciudadanía frente a la corresponsabilidad en el cuidado del río y las quebradas, así como el manejo responsable de los residuos y, principalmente, a despertar el amor por el río”, señaló la funcionaria.

Ruiz también recordó que la administración distrital ha destinado $663.000 millones para la conservación de las quebradas y del río Medellín.

Esta es una de las inversiones ambientales más importantes realizadas en los últimos años en la ciudad.

Como parte de este esfuerzo, actualmente se desarrollan 26 frentes de obra a lo largo del corredor hídrico.

Entre las estaciones Poblado y Ayurá se ejecutan 12 intervenciones sobre la margen occidental del río.

Seis entre Poblado y Aguacatala, con especial atención en el sector del puente de la calle 4 Sur, y otras seis entre Aguacatala y Ayurá, en jurisdicción de Itagüí.

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A estas acciones se suman trabajos de recuperación en la desembocadura de la quebrada La García, en Bello, uno de los puntos considerados prioritarios dentro de la estrategia de atención de zonas críticas de la cuenca.

La convocatoria para participar en la jornada continúa abierta. Los interesados podrán inscribirse previamente a través del formulario habilitado por los organizadores