Ejército interrumpió acción terrorista en Anorí; estos son los detalles

A menos de una semana de la segunda vuelta presidencial, en medio del despliegue que se realiza por el Plan Democracia, una estrategia diseñada para garantizar el orden público y el libre ejercicio del voto durante estas elecciones, el Ejército Nacional logró la neutralización de un plan terrorista.

Sucedió en el municipio de Anorí, Antioquia, en la vereda La Soledad. El hecho fue registrado por soldados de la Décima Cuarta Brigada, los cuales ubicaron un dispositivo explosivo de alto poder destructivo.

La neutralización se hizo con el apoyo del Equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE), con el que se pudo realizar una explosión controlada, logrando evitar afectaciones a las comunidades cercanas y a la fuerza pública.

Se estima que el dispositivo encontrado contenía aproximadamente dos kilogramos de explosivos y otros cuatro que se activarían al paso de una persona.

Gobernador de Antioquia reveló detalles de la captura de alias Chalá y le hizo una petición a Gustavo Petro

Según el comunicado oficial, estos artefactos fueron hallados sobre un camino que comunica la vereda La Soledad con el casco urbano, el cual es transitado con frecuencia por habitantes de la zona y campesinos, lo que prendió aún más las alarmas sobre los riesgos en el sector.

Se presume que estas armas mortales habrían sido instaladas por integrantes del Grupo Armado Organizado Residual, GAO-r Estructura 36, con el propósito de atentar contra la vida de los ciudadanos del área y de las fuerzas militares que desarrollan operaciones por el lugar.

El Ejército Nacional recalcó que este tipo de acciones es una clara violación a los derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario, por lo que ya se están adelantando las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes con el fin de sancionar a los responsables y evitar que este hecho quede impune.

Además, la institución reafirmó su compromiso por proteger al Nordeste antioqueño y a todos sus habitantes.

Autoridades confirman masacre en Remedios, Antioquia, tras hallazgo de los cuerpos de cuatro personas secuestradas por un grupo armado

De igual forma, las autoridades hicieron un llamado a los habitantes de Anorí y a la población en general para que denuncien cualquier anomalía o presencia de objetos sospechosos en las vías a través de la línea 107, lo que permitirá una reacción adecuada y oportuna de los entes correspondientes.

Se espera que en las próximas horas se refuercen los contingentes de la fuerza pública en la cabecera municipal para dar un parte de total tranquilidad de cara a la jornada democrática que afrontará el país el próximo domingo.