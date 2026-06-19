La transformación de la calle 72 de Barranquilla sigue avanzando.

Ahora, la renovada avenida Shakira comenzará a convertirse en una gran galería urbana al aire libre con obras inspiradas en la artista barranquillera y en la identidad cultural de la ciudad.

La iniciativa fue anunciada por el alcalde Alejandro Char como una nueva fase de la renovación integral de la avenida Shakira, uno de los corredores más importantes y transitados de la ciudad.

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La propuesta contempla la intervención artística de tres puntos estratégicos ubicados en las intersecciones de las carreras 46, 44 y 43 con calle 72.

Según explicó la Alcaldía de Barranquilla, las obras estarán inspiradas en el legado de Shakira.

Pero también en los elementos que representan la esencia de la capital del Atlántico: su música, su diversidad, su energía creativa y su identidad caribeña. La meta es que el corredor se convierta en un espacio de encuentro entre movilidad, cultura y apropiación ciudadana.

La dirección artística estará a cargo del reconocido artista plástico Leonardo Moleiro, quien trabajará junto a jóvenes de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares (EDA).

El equipo creativo también incluye a los artistas Crismar Atencio, Juan Camilo Mendoza, Luis Amaris y César Orozco, formados dentro del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural.

El proyecto hace parte de la profunda renovación que atraviesa la antigua calle 72.

Una avenida histórica que durante décadas ha sido uno de los principales ejes comerciales de Barranquilla y que conecta sectores clave de la ciudad con la Vía 40, el Gran Malecón y la avenida del Río.

La vía fue rebautizada como avenida Shakira en 2025 como reconocimiento a la cantante barranquillera, quien ha llevado el nombre de la ciudad a escenarios internacionales.

Para el alcalde Char, la intervención artística permitirá que la avenida se convierta en un nuevo destino turístico.

El mandatario aseguró que las obras darán una nueva identidad visual al sector y ayudarán a dinamizar la actividad comercial de una de las zonas más tradicionales de la ciudad.

La calle 72 con carrera 46 ya empieza a mostrar la transformación que soñamos para este importante sector comercial de la ciudad. ¡Una verdadera obra de arte!



Miren esta belleza… los colores del Caribe y las formas que reflejan la alegría que nos caracteriza, junto a la imagen… pic.twitter.com/17HtkgQ9Au — Alejandro Char (@AlejandroChar) June 18, 2026

Arte pensado para durar

Las intervenciones serán realizadas directamente sobre el pavimento de concreto utilizando pinturas epóxicas de alta resistencia.

Están diseñadas para soportar el intenso flujo vehicular y peatonal que caracteriza a este corredor urbano.

La intención es que las obras permanezcan en el tiempo y se conviertan en un atractivo permanente para residentes y visitantes.

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Las primeras imágenes compartidas por la Alcaldía muestran cómo ya comenzaron los trabajos en la intersección de la carrera 46.

Allí, artistas de la EDA empezaron a plasmar los primeros trazos de la transformación visual de la avenida.

La galería urbana forma parte de un ambicioso proyecto de modernización de la calle 72.

Esto incluye la ampliación de calzadas, reconstrucción de andenes, reorganización de paraderos de transporte público, soterramiento de redes de servicios y mejoras en el alumbrado público.

La intervención busca recuperar el protagonismo de una vía que durante décadas fue considerada el corazón comercial de Barranquilla.

Mientras avanzan las obras, las autoridades mantienen cierres temporales y cambios de movilidad en algunos sectores.

Además, se presentarán desvíos operativos en rutas de Transmetro para facilitar la ejecución de los trabajos.