¿A qué hora inicia la Ley seca en Barranquilla para la segunda vuelta presidencial? Ojo a los horarios

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales cada vez está más cerca y una pregunta que pone a dudar a muchos ciudadanos son los horarios de la Ley Seca. En este caso, Barranquilla se acogió al decreto 0612 de 2026, emitido por el Gobierno Nacional este 17 de junio.

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En este documento se encuentran medidas para la publicidad electoral, el equilibrio informativo y la ayuda a los votantes con alguna limitación física; además de establecer medidas con el fin de conservar la calma y el orden público durante esta jornada.

El horario en el que va a estar vigente la Ley Seca, según lo dicho por el Ministerio del Interior, será desde las 6 de la tarde del sábado, 20 de junio, hasta las 12 del mediodía del lunes, 22 de junio. Debe recordar que esta medida contempla la prohibición y restricción de la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

Este tipo de medidas se realizan con el propósito de evitar posibles alteraciones del orden público, como riñas y accidentes asociados al consumo de alcohol, con la finalidad de garantizar la seguridad y tranquilidad de los votantes durante la jornada; además de asegurar que los que vayan a votar lo hagan de forma consciente.

Uno de los puntos importantes en el caso de este decreto es que da facultades a los alcaldes y gobernadores para decretar toques de queda en caso de que se puedan manifestar acciones que afecten o pongan en peligro la tranquilidad de la segunda vuelta.

Hasta el momento, la Alcaldía de Barranquilla no ha manifestado cambios, por lo que se mantendrá la directriz dada por el Gobierno Nacional y se mantendrán los horarios ya mencionados.

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La ciudadanía debe tener presente que en caso de llegar a consumir o distribuir bebidas alcohólicas en zonas públicas va a ser sancionada. De igual forma, los establecimientos que no acaten la medida e incumplan la normativa se enfrentarán a sanciones económicas y al cierre temporal del lugar.

Debe tener en cuenta que las multas que se disponen actualmente en estos casos son de entre cuatro a treinta y dos salarios mínimos diarios legales vigentes, lo equivaldría a pagos de 8.000.000 a 32.000.000 de pesos, dependiendo de la gravedad del hecho.

Se hace un llamado a las personas a mantener la responsabilidad individual y colectiva frente a estas medidas, para reducir los hechos que alteren el orden público y garantizar la sana convivencia en la jornada electoral que está por venir.