Un nuevo caso de vandalismo contra el patrimonio cultural encendió las alarmas en Puerto Colombia, Atlántico.

El robo de una pieza de bronce provocó la caída del denominado Gondolero Veneciano, una de las esculturas más representativas de la plaza principal del municipio. La obra hace parte de un conjunto artístico que recuerda la historia de la inmigración en la región.

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Un robo que terminó derribando la escultura

La denuncia fue realizada por la Fundación Puerto Colombia, entidad que trabaja en la preservación del patrimonio histórico y cultural del municipio.

Según explicó su presidenta, Hortencia Sánchez, desconocidos hurtaron el remo de bronce que sostenía la figura del Gondolero Veneciano, una pieza que además de formar parte de la composición artística cumplía una función estructural.

La ausencia del remo provocó que la escultura perdiera estabilidad y terminara desplomándose sobre el suelo, causando daños visibles a una de las obras más reconocidas de la plaza principal.

“Le robaron el remo, que era una pieza grande de bronce, y la escultura terminó en el suelo”, señaló Sánchez en declaraciones recogidas por Caracol Radio.

La dirigente cultural advirtió que el hecho no se trata de un caso aislado.

De acuerdo con la fundación, otras esculturas del conjunto también han sido objeto de daños y robos en el pasado, una situación que ha generado preocupación entre quienes trabajan por la conservación de este espacio patrimonial.

El muelle de Puerto Colombia fue durante décadas la principal puerta de entrada de inmigrantes y mercancías a Colombia; hoy es uno de los principales atractivos turísticos y patrimoniales del Atlántico. Foto: Presidencia de la República

Un homenaje a quienes llegaron por el antiguo muelle

La importancia de la obra va mucho más allá de su valor artístico. El Gondolero Veneciano integra un conjunto de 11 esculturas elaboradas en bronce y mosaico que representan las diferentes corrientes migratorias que llegaron a Puerto Colombia entre finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Estas figuras fueron concebidas como un homenaje a las comunidades extranjeras que ingresaron al país a través del histórico muelle de Puerto Colombia, considerado durante décadas una de las principales puertas de entrada de inmigrantes y mercancías a Colombia.

El conjunto escultórico busca mantener viva la memoria de aquellos procesos migratorios que contribuyeron al desarrollo económico, social y cultural de la región Caribe.

Cada figura representa a grupos humanos procedentes de distintos países que encontraron en Puerto Colombia su primer contacto con territorio colombiano.

Según explicó Hortencia Sánchez, las esculturas constituyen una parte fundamental del relato histórico del municipio y del proceso de recuperación de la memoria patrimonial impulsado durante los últimos años.

“Son esculturas que representan cada país, cada migración. Fueron elaboradas en bronce con mosaico. Son piezas muy valiosas y hacen parte del relato histórico de Puerto Colombia”, afirmó la presidenta de la fundación.

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Desde la organización cultural consideran que detrás de estos ataques podría existir un interés económico relacionado con la comercialización de metales.

Sánchez aseguró que los delincuentes parecen aprovechar el valor del bronce para sustraer partes de las esculturas y posteriormente venderlas como material reciclable.

“Se llevan todo lo que sea metal”, advirtió la gestora cultural al referirse a los repetidos casos de hurto registrados en el sector.

La situación ha generado inquietud debido a que los daños no solo representan pérdidas económicas por los costos de restauración, sino también afectaciones a bienes que forman parte de la identidad histórica y turística del municipio.