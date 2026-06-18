En los últimos días, en Barranquilla y Soledad se han encendido las alarmas debido a la circulación de panfletos con amenazas a varios clubes deportivos, lo que ha causado preocupación entre las personas que forman parte de estos grupos.

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La circulación de estos volantes ha sido principalmente a través de redes sociales y se le ha atribuido a un presunto nuevo grupo criminal que pretendería intimidar a la comunidad barranquillera.

En la amenaza se advertía a los grupos deportivos no presentarse a los escenarios en los que cotidianamente llevan a cabo sus entrenamientos.

Entre los sectores mencionados en el panfleto están el Polideportivo Soledad 2000, la cancha de La Magdalena, la Cancha Manuela Beltrán, la Cancha Cementerio, la Cancha El Río, la Cancha Las Nubes, la Cancha Prado Soledad, la Cancha Monumental, la Cancha Hipódromo, la Cancha Los Almendros, la Cancha Villa Muvdy, la Cancha Vista Hermosa, la Cancha San Isidro y la Cancha Simón Bolívar.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó a la ciudadanía que ya se encuentran adelantando una investigación para identificar a los responsables del hecho, además de estar realizando la verificación correspondiente de los documentos que circulan en las plataformas digitales.

“Este comunicado va para los comités de fútbol de Soledad, que les hicimos un llamado cordial para que no colabore en la causa de guerra. Desde la hora cero los declaramos objetivos militares a jugadores, técnicos, árbitros, espectadores; no queremos derramar más sangre, pero si hacen caso omiso nos veremos forzados a alzar nuestras armas”, se podía leer en el panfleto compartido.

Debido a los acontecimientos, se han tenido que suspender algunas actividades de las escuelas de formación hasta que las autoridades correspondientes verifiquen la veracidad de los escritos y den un parte de tranquilidad a las comunidades afectadas.

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Por otro lado, se ha dado a conocer que la Policía contempla hacer patrullajes en las zonas mencionadas por el presunto grupo criminal, para prevenir alteraciones del orden público y garantizar la seguridad de la ciudadanía que habita esos sectores.

Ante esta situación, se ha hecho un llamado a las personas a seguir recomendaciones como evitar transitar por lugares solitarios o con poco flujo de personas, estar alerta ante conductas irregulares y cuidar de niños y adultos mayores.

Se invita a la comunidad a reportar cualquier situación extraña y a adoptar medidas de prevención. Si se presenta algún problema relacionado con estos incidentes, la ciudadanía se puede contactar con la línea de atención de la Policía Metropolitana de Barranquilla.