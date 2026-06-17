Barranquilla se posiciona como uno de los destinos turísticos más accesibles de Colombia

Barranquilla continúa ganando reconocimiento en el panorama turístico nacional. La capital del Atlántico fue incluida entre los diez destinos más accesibles de Colombia, un reconocimiento que destaca los esfuerzos realizados por la ciudad para facilitar el acceso de visitantes con discapacidad y promover espacios más incluyentes para residentes y turistas.

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La certificación fue otorgada por el Ministerio de Comercio, Fontur y Fumdir, en la cual se analizaron diferentes aspectos relacionados con accesibilidad e infraestructura.

En el comunicado oficial se resaltó que este logro se alcanzó gracias al compromiso de construir una ciudad más incluyente para los ciudadanos, en la que no se encuentren barreras que limiten disfrutar la ciudad.

Para la postulación se incluyeron diversos soportes técnicos como el plan de accesibilidad, además de acciones de capacitación, aspectos que tuvo en cuenta el comité evaluador para darle el reconocimiento a Barranquilla.

Debido al riguroso proceso de selección, la capital del Atlántico también tuvo que presentar avances en políticas de accesibilidad, planes de gestión de riesgos, promoción cultural y las estrategias digitales de la ciudad.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, afirmó: “Gracias a esta distinción, con la que logramos certificar 20 de nuestros atractivos turísticos, seguiremos impulsando nuestras joyas”.

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Con esta condecoración también se logra la certificación de 20 atractivos y experiencias inclusivas, entre los que se encuentran lugares como el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, el Gran Malecón, la playa de Puerto Mocho, el Museo del Carnaval, el Tren Bocas de Ceniza, el Zoológico de Barranquilla, el parque Realismo Mágico, la estación Joe Arroyo, los Callejones de El Prado y escenarios deportivos como el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el estadio Édgar Rentería y el complejo deportivo Pibe Valderrama, entre otros.

Por otro lado, se logró la formación de hasta 100 actores en diseño universal, el cual consiste en la creación de espacios, productos y entornos que pueden ser utilizados por la gran mayoría de las personas, sin la necesidad de que se le realicen cambios en el futuro, garantizando la accesibilidad a cualquier persona sin importar su condición.

Es importante recalcar que estas acciones se están llevando a cabo en diferentes infraestructuras claves de la ciudad con la inclusión de rampas y adoquines con guías podotáctiles.

La distinción abre la puerta a nuevas posibilidades de turismo, en el que las personas con necesidades de accesibilidad podrán disfrutar de Barranquilla sin preocupaciones.