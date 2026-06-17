La fiebre mundialista ya se siente en Barranquilla. A pocas horas del debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la Fifa 2026, la capital del Atlántico comenzó a vestirse con los colores amarillo, azul y rojo para acompañar a la Tricolor en su regreso a la máxima cita del fútbol internacional.

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Como parte de la programación preparada para apoyar al combinado nacional, la ciudad habilitó espacios públicos para que miles de aficionados puedan reunirse y vivir los encuentros.

Uno de los principales es la explanada del Pabellón de Cristal, en el Gran Malecón, donde funcionará una Fan Zone gratuita que transmitirá los compromisos de Colombia durante la fase de grupos. Las citas en este espacio serán los días 17, 23 y 27 de junio.

Es importante que tenga en cuenta que este lugar se abrirá a las 6:00 p. m. y no tendrá costo alguno. La entrada se realizará con la boletería dada por emisoras de la ciudad y patrocinadores del evento.

La iniciativa busca convertir a Barranquilla en un escenario de encuentro para los hinchas que no podrán viajar a las sedes mundialistas, pero que desean acompañar a la Selección. Las actividades comenzarán horas antes de cada partido y estarán acompañadas por diferentes experiencias dirigidas a personas de todas las edades.

En las instalaciones se encontrarán diferentes espacios, como zonas gastronómicas e interactivas, actividades dirigidas a los niños y jóvenes, y exhibiciones de la historia de la Selección Colombia, en las que se observará la extensa trayectoria e importancia que ha tenido el fútbol en nuestro país.

Por otro lado, habrá música en vivo para todos los gustos y talleres deportivos. Se presume el encuentro con figuras importantes del fútbol nacional.

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La expectativa es alta entre los asistentes al evento, especialmente porque la ciudad ha mantenido una estrecha relación con la Selección durante las últimas décadas, al convertirse en sede habitual de sus partidos y en uno de los lugares donde el apoyo de la afición suele sentirse con mayor intensidad.

A este gran evento se suma la instalación de pantallas gigantes en lugares como la Plaza de la Paz, donde también se confirmó que se transmitirá el partido Colombia vs. Uzbekistán.

Con las calles de las principales zonas del país adornadas con los colores de la bandera, comercios sumándose a la celebración y miles de aficionados preparándose para apoyar a la Tricolor, Barranquilla y toda Colombia se alistan para vivir el debut de nuestra Selección en esta gran fiesta del fútbol.