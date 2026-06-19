Según el comunicado oficial emitido por el Ideam, este fin de semana del 19 al 21 de junio se prevé la existencia de lluvias en gran parte del país, especialmente en las regiones Pacífica, Andina, Amazonía y sectores del occidente de la Orinoquía.

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Por otro lado, territorios como La Guajira y algunas zonas costeras del Caribe no registrarán la misma intensidad en las lloviznas, sino que, al contrario, la probabilidad de altas temperaturas es mayor.

Para finalizar el día de hoy, 19 de junio, se anticipan precipitaciones de diferente intensidad. En la región Pacífica, el occidente y centro de la región Andina, así como en áreas de la Amazonía, se espera que se presenten las mayores acumulaciones de agua.

En Chocó, Antioquia, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Cauca, Caquetá y Putumayo, se prevén las lluvias más significativas en las horas de la tarde y la noche. En las otras zonas del país se esperan lluvias ocasionales o muy tenues, pero en territorios hacia La Guajira se van a tener condiciones más secas.

Sábado, 20 de junio

Durante esta jornada se espera un incremento generalizado de las precipitaciones en gran parte del territorio nacional. De acuerdo con el Ideam, los mayores acumulados de lluvia se registrarían en sectores de Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima, Huila, Cauca y Nariño. Asimismo, se prevén lluvias moderadas a fuertes en zonas del piedemonte amazónico y en departamentos como Caquetá, Putumayo y Guaviare.

La región Pacífica continuará siendo una de las más afectadas por las precipitaciones, especialmente en Chocó, Valle del Cauca y Cauca, donde se esperan lluvias importantes durante distintos momentos del día. En la región Caribe también se pronostican precipitaciones dispersas, principalmente en los departamentos ubicados en el centro y sur de la región, mientras que en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrían presentarse lluvias ocasionales, especialmente sobre las áreas marítimas cercanas al territorio insular.

Clima sábado 20 de junio. Foto: Ideam

Domingo, 21 de junio

Para este día, uno de los más importantes del país, se mantendrán las condiciones de lluvia, especialmente sobre las regiones Pacífica, Andina y Amazonía, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Las precipitaciones más importantes serán en los departamentos de Chocó, Antioquia, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Cauca, Caquetá y Putumayo, donde las lluvias podrían ser de intensidad variable durante diferentes horas del día.

Hacia la Orinoquía también se prevén lluvias dispersas, particularmente en Meta, Guaviare y Casanare, manteniendo condiciones inestables en amplias zonas del oriente del país.

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En la región Caribe se anticipan precipitaciones aisladas en sectores de Córdoba, Bolívar, Sucre y Magdalena, mientras que en La Guajira la probabilidad de lluvias será menor, con predominio de condiciones más secas. Según el reporte, las lluvias más intensas se concentrarán principalmente durante las horas de la tarde y la noche.

Finalmente, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias ocasionales de baja a moderada intensidad durante el día, alternadas con intervalos de tiempo seco.

Clima domingo 21 de junio Foto: Ideam