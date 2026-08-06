Estos son los espacios públicos que estarán cerrados en Cali este 7 de agosto por la posesión presidencial

En las últimas horas, la Alcaldía de Cali, junto con la Secretaría del Deporte y la Recreación Distrital, informó que varios escenarios deportivos de la ciudad tendrán un cierre temporal este viernes 7 de agosto debido a la jornada de posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.

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Según el comunicado entregado por las autoridades, esta medida se adoptará con el fin de conservar y proteger estos espacios públicos, que podrían verse afectados durante el desarrollo del evento.

Los escenarios que se verán afectados son la Unidad Deportiva Jaime Aparicio (calle 9 con carrera 39), la Unidad Deportiva Alberto Galindo (carreras 52 y 53 con calles 2 y 3), la Unidad Deportiva Mariano Ramos (calle 36 con carrera 50) y la Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona (carreras 34 y 36 entre calles 5 y 5B4).

Como consecuencia de esta medida, todos los entrenamientos, campeonatos y demás eventos programados para ese día serán suspendidos y no se permitirá el ingreso de público para la realización de actividades deportivas o recreativas.

Asimismo, las autoridades resaltaron que el propósito de estos cierres es contribuir a las condiciones de seguridad que requiere un evento de esta magnitud. También afirmaron que la iniciativa busca garantizar la protección de las personas que “hacen de estos espacios un lugar de encuentro, crecimiento y convivencia”.

Esta medida hace parte de una serie de estrategias anunciadas por la Alcaldía de Cali con las que busca fortalecer el dispositivo de seguridad de la ciudad ante uno de los eventos más importantes del país.

Otra de estas estrategias es el despliegue de más de 11.000 uniformados, entre policías y militares, con el objetivo de garantizar el orden y la tranquilidad de los asistentes nacionales e internacionales. Además, se fortalecerán las labores de vigilancia en distintos puntos del territorio para mantener el control en las zonas donde se realizará la posesión.

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Por otro lado, es importante resaltar que para esa fecha quedó completamente prohibido el uso de drones en todo el territorio caleño, por lo que las personas que incumplan esta medida podrán enfrentarse a las sanciones correspondientes por parte de las autoridades.

Por su parte, las entidades de la ciudad han resaltado que esperan el compromiso y la comprensión de toda la ciudadanía durante esta jornada, con el fin de mantener el respeto que caracteriza a la población caleña.