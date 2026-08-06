Evite sanciones: este es el horario de la ley seca en Cali por la posesión presidencial

Una de las tantas medidas con las que Cali busca garantizar la seguridad de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella es la ley seca, una estrategia que prohíbe la comercialización y el consumo de alcohol durante determinados periodos. Esto, con el fin de garantizar que el orden público no se vea afectado por el consumo de bebidas como cerveza y aguardiente.

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Según la Alcaldía de Cali, esta medida comenzará a las 6:00 a. m. del viernes 7 de agosto y estará vigente hasta las 8:00 p. m. de ese mismo día, hora en la que se espera que la mayoría de los eventos programados para la jornada ya hayan terminado.

Las autoridades esperan que la ciudadanía acate esta medida de manera adecuada, ya que quienes incumplan la restricción y sean sorprendidos por los diferentes organismos de control podrán verse expuestos a multas que oscilan entre $ 233.454 y $ 1.867.632 pesos, según lo establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016).

El gobierno distrital tomó diversas medidas que hacen parte de las acciones para garantizar la seguridad durante la posesión de De La Espriella; por ejemplo, la expedición de un decreto que establece el Día sin Carro en todo el territorio caleño, el cual restringirá la circulación de vehículos particulares con el fin de mantener el orden vial.

Algunos vehículos no se verán afectados por esta estrategia; aquellos contemplados dentro de las excepciones, como los carros fúnebres, entre otros, podrán continuar con sus actividades con normalidad.

Por otro lado, la Aeronáutica Civil decretó la prohibición temporal de la operación de drones en Cali y en los espacios aéreos de Yumbo, Jamundí, Candelaria y Palmira. Esta estrategia entró en funcionamiento el miércoles 5 de agosto y se mantendrá vigente hasta la medianoche del sábado 8 de agosto.

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Con todas estas estrategias, la Alcaldía de Cali espera que una de las jornadas más importantes para el país se desarrolle en completo orden y que se pueda garantizar la seguridad de los asistentes al evento. Recuerde seguir las recomendaciones e instrucciones de las autoridades con el fin de evitar sanciones o multas.

En caso de presenciar algún acto que considere que puede afectar la seguridad de la posesión presidencial, podrá reportarlo a través de las líneas autorizadas de las diferentes entidades públicas de Cali.