En video: lujosa camioneta es captada cometiendo una infracción en pleno Concejo de Bogotá

Una nueva polémica sacude al Concejo de Bogotá luego de que esta mañana se evidenciara una camioneta maniobrando en plena plazoleta principal. El hecho ya generó la indignación de algunos representantes, quienes pidieron castigar la acción.

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El hecho fue captado en cámara y provocó el rechazo del sector político, donde calificaron el suceso de un “descaro”. Todavía no se confirma la identidad del propietario del vehículo ni de la persona que lo iba conduciendo; sin embargo, personalidades aseguran que tiene algún vínculo con un representante.

A continuación, el video que generó la polémica:

Polémica en el Concejo de Bogotá por una camioneta captada maniobrando en la plazoleta principal. Las imágenes generaron cuestionamientos por el ingreso y circulación de vehículos en este espacio, donde, según señalamientos, se habría cometido una infracción.… pic.twitter.com/u0fIXd1i3v — Revista Semana (@RevistaSemana) September 22, 2026

Juan David Quintero fue el concejal que denunció este hecho que desde diferentes sectores ya cuestionan. El cabildante pidió castigos ejemplares para los responsables de esta imprudencia.

“En Bogotá todo el mundo hace lo que se le da la gana y esto tiene que parar. Que un conductor de carro se meta en una plazoleta al lado del Consejo de Bogotá pretendiendo que no le pase nada solo demuestra que los ciudadanos no le tienen miedo, ni que los castigan, ni siquiera son capaces de tener el mínimo de cultura ciudadana”, dijo Quintero.

El concejal añadió: “Por eso el mensaje es claro: a todos estos personajes hay que castigarlos y hay que castigarlos ejemplarmente”.

Concejal Juan David Quintero Foto: Concejo de Bogotá

También se pronunció el presidente del Concejo, Papo Amín, quien desde su rol legislativo también pidió el actuar de la Secretaría de Movilidad.

“Increíble que esto haya pasado en la plazoleta del Concejo de Bogotá. Un episodio que no solo demuestra la falta de cultura ciudadana, sino una tremenda irresponsabilidad”, dijo el presidente del Concejo.

Amín concluyó: “Como presidente de la Corporación, pido máxima sanción a este salvaje, Secretaría de Movilidad”.

La infracción que estaría cometiendo

Según algunas fuentes del mismo Concejo de Bogotá, el conductor de esta camioneta habría cometido la infracción D05, estipulada en el Código Nacional de Tránsito Terrestre, cuya multa tiene un costo superior a $ 1.266.000 pesos.

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La Secretaría de Movilidad todavía no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, se espera que en los próximos días se imponga la multa correspondiente al infractor.