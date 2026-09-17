En video: así es la Tesla Model Y L, la camioneta eléctrica de 6 puestos

La nueva camioneta de Tesla con 6 puestos se ha convertido en uno de los diseños más ansiados por los amantes del sector automotriz, luego de revelarse que dejará de ser un modelo exclusivo de Estados Unidos y que llegará oficialmente a Latinoamérica.

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El Tesla Model Y se consolidó como el vehículo más vendido en Colombia durante 2026, convirtiéndose en el referente directo de esta nueva camioneta de seis puestos. El modelo no solo comparte la plataforma de su antecesor en una dimensión extendida, sino también el origen de su nombre: la denominación “L” hace referencia al término en inglés large (largo).

Así también se puede evidenciar en los videos que ya se viralizan en redes sociales, examinando el nuevo vehículo que rodará en tierras suramericanas. Allí se demuestra que esta Model Y L conserva los más importantes detalles que tiene la Model Y tradicional, pero con una gran diferencia: el nuevo espacio.

Asientos reclinables

La compañía estadounidense desarrolló esta SUV pensando en la comodidad de las familias grandes que terminarían adquiriéndola; sin embargo, también plantea escenarios en donde los 6 puestos no sean utilizados y se pueda utilizar en pro del aprovechamiento del espacio para cargarlo con elementos.

Tesla respondió a la pregunta “¿Cuánto puede contener el Model Y L?“ con un ejercicio práctico y graficable. Usó dos tipos de maletas: de 22 pulgadas y de 9,2 pulgadas, y empezó a guardarlas en el vehículo usando el espacio de los asientos traseros.

Finalmente, evidenció que, aprovechando todo el espacio de los asientos, lograban guardar 24 maletines de 22′ y 12 de 9,2′. Esto demuestra la ambiciosa oportunidad que demuestra el modelo.

Answering the question: how much can the Model Y L hold? pic.twitter.com/dyz3PJwvDa — Tesla Singapore (@tesla_singapore) July 7, 2026

La segunda fila de asientos traseros es “tipo capitán”, pues cuenta con reposabrazos ajustables que tienen su propia calefacción y ventilación. Mientras tanto, la tercera fila optimiza el funcionamiento del aire acondicionado y el sistema multimedia de la SUV.

Fiel a la apuesta tecnológica de la marca, las dos filas traseras pueden abatirse del todo de manera automática con solo presionar dos botones. Un nivel de automatización sin precedentes en el mercado automotriz.

La tecnología del vehículo y su eficiencia

Esta SUV eléctrica ofrece el futurista sistema de conducción supervisada (totalmente diferente a la conducción automática), además de la innovadora integración de la inteligencia artificial Grok.

Esta IA permite a los ocupantes interactuar y mantener conversaciones fluidas durante el trayecto, respondiendo en tiempo real a las consultas del conductor o de sus acompañantes. Todo esto a través de la tradicional y ya característica pantalla de los Tesla.

La pantalla de estos vehículos permite manejarlo completamente. Foto: Getty Images

En cuanto a su rendimiento, se conoce que este vehículo ofrece una autonomía cercana a los 520 kilómetros y, en materia de precios, se estima que en países como Chile llegó costando $47.900.000 chilenos, lo que en Colombia significaría unos $160 millones.

Por el momento, este Model Y L solamente se puede comprar en Estados Unidos, Chile y Puerto Rico. Aunque la marca tiene participación en otros países de la región como Argentina y Colombia, todavía no se confirma que llegue este modelo a estos países.