Bogotá instalará un nuevo semáforo en una de sus glorietas más transitadas: así cambiará la movilidad

La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció que desde el próximo 20 de septiembre funcionará una nueva semaforización en la glorieta de la calle 63 con carrera 50. El Distrito reveló la justificación para esta nueva restricción vial, junto con el impacto que esta tendría en este transitado sector de la ciudad.

El nuevo semáforo estará en la glorieta de la calle 63 con carrera 50. Foto: Secretaría de Movilidad - A.P.I.

¿Por qué instalaron el nuevo semáforo en la rotonda de la calle 63 con carrera 50?

Esta intervención vial busca organizar los flujos vehiculares y el cruce seguro de los peatones. Así lo afirmó la secretaría, cuando explicó que esta nueva semaforización tiene como objetivo facilitar el paso peatonal de los ciudadanos en este punto de Bogotá.

El Distrito calcula que en un día hábil transitan más de 3.500 ciclistas y 590 peatones en este corredor, donde se han registrado algunos accidentes viales de gravedad.

“Con esta nueva semaforización ordenamos los flujos vehiculares, mitigando los riesgos de choques y conflictos, priorizando la seguridad vial de todos, en una intersección que registra 19 personas lesionadas en siniestros viales graves entre 2023 y 2025″, afirmó la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz.

María Fernanda Ortiz secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá Foto: Guillermo Torres / Semana

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Esta justificación se evidencia en la innovación que tendrá esta nueva semaforización: un botón rojo ubicado en el poste del semáforo que, al ser activado, restringirá a los conductores para habilitar el paso seguro de los peatones.

Así las cosas, este punto estratégico de la ciudad transformará su movilidad, ya que ahora el paso vehicular dependerá de la habilitación del tránsito peatonal.

El cambio en la movilidad que se espera para este punto

Este punto de la ciudad tiene una alta afluencia de vehículos debido a que conecta a Teusaquillo, Barrios Unidos, Chapinero y Engativá. Además, concentra una alta circulación de personas que visitan los parques Simón Bolívar y de los Novios, la Biblioteca Virgilio Barco y el Complejo Acuático.

Este sector es identificado por la oferta cultural que brinda. Foto: JimmyPirela - stock.adobe.com

Con este contexto, los ciudadanos se preocupan por la posible afectación al tránsito del sector; sin embargo, la Secretaría de Movilidad aseguró que esta no tendrá ningún tipo de intervención en los tiempos de viaje en horas críticas.

A pesar de ello, sí aseguraron que esta tendrá incidencia en el exceso de velocidad y el estacionamiento indebido que estarían causando los accidentes.

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Movilidad se comprometió a hacerle un seguimiento especial a esta nueva intervención, con el propósito de mejorar la movilidad en la ciudad: “Vamos a monitorear su funcionamiento y hacer los ajustes necesarios para que esta intersección sea más eficiente, fluida y segura para todos”, dijo la secretaria Ortiz.

Esta intervención es una respuesta a la solicitud de los residentes de Nicolás de Federmán, Quirinal, El Rosario y Pablo VI que, según la Alcaldía, añoraban esta intervención tras la percepción de siniestralidad que relacionan con los 19 accidentes en 2 años de este sector.