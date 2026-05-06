¿Por qué cierran la calle 63 este viernes 8 de mayo? Razón, horarios y desvíos en Bogotá

Bogotá se prepara para una jornada de alta congestión en las inmediaciones del Parque Metropolitano Simón Bolívar. En el marco de la celebración del Día del Maestro, la Secretaría de Movilidad (SDM) autorizó cierres viales en la calle 63.

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La Alcaldía confirmó la vía cerrada para este viernes, 8 de mayo.

Avenida Calle 63 (Calzada Sur): Cierre total entre la Avenida Carrera 68 y la Avenida Carrera 60.

Ciclorruta de la Calle 63: Estará inhabilitada en el mismo tramo de la calzada sur.

La SDM confirmó que la restricción iniciará a las 11:00 p. m. del jueves 7 de mayo y se extenderá hasta las 3:00 a. m. del sábado 9 de mayo.

Esta inhabilidad vial se debe a un evento liderado por la Secretaría de Educación, en donde, para celebrar el Día de los Maestros, convocarán músicos y animadores para conmemorar a miles de docentes en el Parque Simón Bolívar.

Rutas alternas

Para mitigar el impacto en el tráfico, la Secretaría de Movilidad sugiere a los conductores y usuarios del SITP tomar las siguientes alternativas:

Sentido norte-sur: Quienes transitan por la Avenida Carrera 68 y buscan tomar la Calle 63 al oriente, deberán continuar por la Carrera 68 hacia el sur y conectar con la Avenida Calle 26.

Quienes transitan por la Avenida Carrera 68 y buscan tomar la Calle 63 al oriente, deberán continuar por la Carrera 68 hacia el sur y conectar con la Avenida Calle 26. Sentido sur-norte: Los conductores que suben por la Avenida Carrera 68 y necesitan girar al oriente por la Calle 63, deben desviarse por la Avenida Calle 53.

Evento de Día de los Maestros

El evento principal será un concierto conmemorativo. Aunque el cartel de artistas no fue revelado, la Alcaldía brinda un espacio de bienestar y salud mental para los más de 35.000 docentes y administrativos que conforman la red educativa del Distrito.

El evento busca conmemorar a los docentes de la ciudad. Foto: Diego Pineda

La Secretaría de Educación advirtió que los docentes debieron confirmar su asistencia a través de un formulario oficial antes del 4 de mayo y, para el ingreso, deben presentar el carné institucional o el documento de identidad que los acredite como servidores de la SED.

El Día del Maestro es una fecha institucionalizada en el país para reconocer la labor de los docentes en la formación de la sociedad. Esta celebración tiene una raíz religiosa que se remonta a mediados del siglo XX, con San Juan Bautista de La Salle.

Este santo fue un sacerdote creador de escuelas cristianas y es por él que se conmemora este día en mayo, pues el 15 de mayo de 1950, el papa Pío XII nombró a San Juan Bautista de La Salle como el “patrono especial de todos los educadores”.