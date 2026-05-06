Alerta en Boyacá: impresionante hallazgo de una serpiente boa dentro de una casa en Saboyá

Un hallazgo inusual ha causado asombro y preocupación entre los habitantes de Saboyá, Boyacá. Una serpiente tipo boa fue rescatada en el interior de una vivienda, un hecho que ha encendido las alarmas de las autoridades ambientales, ya que este tipo de reptiles no son propios de las condiciones climáticas de esta zona del departamento.

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El operativo de rescate se activó tras el reporte de una residente a la Policía Ambiental, quienes pusieron el ejemplar a disposición de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) para su valoración y posterior reintroducción a un hábitat seguro.

Boa fue encontrada en una casa de Saboyá. Foto: CAR API

Un fenómeno recurrente: ¿Qué está pasando con la fauna?

Lo que parece un evento aislado es, en realidad, el tercer caso de este tipo reportado en la Dirección Regional de Chiquinquirá en los últimos tres años. Este registro se suma a la incautación de una serpiente de cascabel en febrero de 2025 y otra boa rescatada en noviembre de 2024.

“Cuando estos animales aparecen en lugares donde no es común, puede ser una señal de que algo está pasando en sus entornos naturales”, señaló Yiber González, director regional de la CAR Chiquinquirá.

A su vez, esto también genera unas nuevas discusiones para investigar cuál es el motivo para que animales como estos hagan presencia en lugares donde regularmente no deberían estar, dadas las condiciones climáticas.

Estado de salud y retorno a la libertad

Tras una rigurosa evaluación técnica, los expertos de la CAR confirmaron que la boa se encontraba en óptimas condiciones:

Estado físico: Sin lesiones, fracturas ni signos de maltrato.

Sin lesiones, fracturas ni signos de maltrato. Comportamiento: Sus reacciones indicaron que el animal no había estado en cautiverio , lo que facilitó su proceso de liberación.

Sus reacciones indicaron que el animal , lo que facilitó su proceso de liberación. Reintroducción: El ejemplar fue trasladado a un área que cumple con los requerimientos ecológicos de su especie, lejos de zonas habitadas para garantizar su supervivencia y la seguridad de los ciudadanos.

La boa fue reubicada luego de la inspección por parte de las autoridades ambientales. Foto: Redes sociales API

¿Qué hacer si encuentra fauna silvestre en su hogar?

La CAR reiteró que la fauna silvestre no son mascotas y su tenencia es ilegal. Ante un encuentro con estas especies, las recomendaciones son:

No manipular: Evite tocar o intentar capturar al animal por su cuenta. Reportar de inmediato: Comuníquese con la Policía Ambiental o la autoridad ambiental de su región. Mantener la distancia: Garantice que el animal no se sienta amenazado mientras llegan los expertos.

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Este rescate exitoso refuerza la importancia de la colaboración ciudadana para proteger la biodiversidad y evitar incidentes que pongan en riesgo tanto a las personas como a los animales.