La Registraduría Nacional del Estado Civil, recientemente, a través de un boletín de prensa y de una publicación en la red social X, anunció que España sería el primer país europeo en contar con el sistema de inscripción de registros en tiempo real.

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Esto representa una noticia de suma importancia para todos aquellos colombianos que residen en territorio español y abre una nueva etapa en la que se busca agilizar trámites que suelen resultar tediosos.

Según lo indicado por la entidad, los colombianos que se encuentren en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia pueden obtener distintos registros civiles en tiempo real.

El registrador nacional, Hernán Penagos, lanzó en España el Sistema de Registro Civil Web (SRC WEB), una herramienta clave en la transformación digital de la Registraduría que moderniza y agiliza los trámites de registro civil e identificación para los colombianos en el exterior.… pic.twitter.com/uH71XAblmj — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) April 30, 2026

¿Qué tipo de registros se pueden solicitar en tiempo real en España?

Entre los distintos tipos de registros que se pueden solicitar desde ahora en tiempo real están: nacimiento, matrimonio y defunción. Estos documentos, en muchos casos, son requeridos para realizar trámites ante otras entidades o en procesos de sucesión, entre otros, por lo que acceder a ellos de manera ágil se convierte en una ventaja en términos de tiempo.

Esto se logró gracias a la implementación del Sistema de Registro Civil Web (SRC Web), siendo esta la pieza clave de este avance en materia tecnológica, que busca automatizar y agilizar la expedición de registros civiles para los colombianos en el exterior.

Según la Registraduría, la razón por la que se implementó primero en estos consulados de España es porque allí se registra el mayor número de producción de registros civiles.

“Estos consulados de Colombia son los primeros en territorio europeo en contar con este sistema, ya que son las oficinas consulares con mayor producción de registros civiles. Entre 2024 y 2025 se realizaron un total de 6.926 trámites: 3.489 en Madrid, 1.996 en Barcelona y 1.441 en Valencia”, se afirmaba en el comunicado.

Por su parte, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, resaltó que esto hace parte de un avance significativo en el objetivo de modernizar y fortalecer los diferentes procesos de registro civil e identificación.

Conéctate al lanzamiento del Sistema de Registro Civil Web (SRC WEB) en España, la nueva herramienta que transforma tus trámites de registro civil e identificación: más ágiles, seguros y sin filas.



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Asimismo, Javier Darío Higuera Ángel, cónsul general central de Colombia en Madrid, señaló que ”desde el 16 de abril se lleva a cabo en España un proceso de regularización y, por lo tanto, habrá muchísimos colombianos, se calcula que entre 200.000 y 290.000, que tendrán acceso a este proceso y ellos necesitan que se les dé de forma oportuna documentos de identidad y certificados que les exige este proceso de regularización. De ahí la importancia de la respuesta institucional en el tema de identificación para acompañar a los colombianos en ese proceso y buscar que tengan derecho a esas oportunidades que está dando el Gobierno de España”.

Se indica, además, que esta herramienta fue puesta a prueba de manera exitosa en oficinas consulares de Venezuela y Estados Unidos.