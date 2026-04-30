Disidencias instalaron más de media tonelada de explosivos en tres cilindros en la vía Panamericana, sur del Cauca

Nuevamente, el departamento del Cauca es protagonista de atentados terroristas por parte de las disidencias de las Farc. En esta ocasión, fueron instalados más de media tonelada de explosivos en tres cilindros ubicados en las alcantarillas de la vía Panamericana, a la altura de la vereda Medialoma, municipio de Piendamó.

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La información fue confirmada por el Ejército Nacional a SEMANA. Sobre las 2:50 p. m. de este jueves iniciaron las maniobras de desactivación controlada de estos artefactos explosivos.

“Las operaciones militares que mantienen las tropas de la Brigada 29, en coordinación con la Policía, preliminarmente han permitido la ubicación de dos cilindros instalados en alcantarillas sobre la vía Panamericana, a la altura de Piendamó, Cauca. Aún continúan las labores de registro, que tienen como propósito atender esta situación bajo estrictos protocolos de seguridad y anticipar acciones terroristas, priorizando la protección de la población civil y manteniendo la movilidad en esta importante vía del suroccidente del país”, señaló el Ejército a través de sus redes sociales.

Por el momento, la vía Panamericana en ese sector del Cauca está cerrada. Este es el segundo hecho terrorista que se presenta en esa vía en las últimas 24 horas.

Este miércoles fue detonado un camión cargado con explosivos en el sector de Mondomo, Santander de Quilichao. Tras estos hechos, la concesionaria Nuevo Cauca S. A. S. anunció la suspensión de las actividades de obra entre el kilómetro 0 y el municipio de Piendamó, en el Cauca, debido a la compleja situación de orden público que golpea esta región del país.

“Nos vimos en la obligación de suspender las actividades de obra desde el kilómetro cero hasta el municipio de Piendamó, con el fin de garantizar la vida e integridad de nuestro personal”, señaló la concesionaria en el documento. La empresa también indicó que busca proteger los activos vinculados a este importante proyecto vial para el suroccidente colombiano.

Nuevo Cauca reiteró además un llamado urgente a las autoridades competentes para atender la situación de violencia que actualmente afecta el corredor vial.

Este y otros atentados, como el ocurrido en Cajibío que dejó 20 muertos, han sido reconocidos por las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco.

Indepaz catalogó el atentado en Cajibío, Cauca, como una masacre. Fotos exclusivas El País. Foto: Montaje realizado por EL PAÍS con fotos de Francisco Calderón / EL PAÍS

El grupo armado admitió lo que ya se sabía, que el atentado ocurrió en medio de una “acción propagandística sobre la vía Panamericana que derivó en una confrontación contra Fuerzas Militares en la vereda El Túnel”, en esa población del Cauca.

Sin embargo, llamó “incidente” a un cruel hecho que cobró las vidas de 20 personas, nueve de ellas adultas mayores. También dijo que este hecho “causó la muerte y heridas a civiles, que no tienen ninguna vinculación con la guerra, muchos de ellos humildes campesinos conocidos”.

“Debemos asumir la responsabilidad política por este error táctico, que no tiene justificación alguna. Ofrecemos nuestras más sentidas condolencias a las víctimas y sus familias; desde el primer momento nos pusimos a disposición de las comunidades afectadas y así seguiremos”, anunció.

Esa guerrilla también señaló que el atentado “no puede entenderse fuera de la lógica de más de seis décadas de guerra interna, marcada por la ausencia de canales democráticos para las formas de oposición política o social, la concentración de la tierra y la riqueza, y la exclusión política del pensamiento divergente”.