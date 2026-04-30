Subsidios Sisbén 2026 para el Grupo C: ayudas disponibles y cómo solicitarlas

En Colombia, muchas personas pueden acceder a diferentes subsidios que se ofrecen para mejorar la calidad de vida de los grupos más necesitados.

Subsidios de vivienda 2026: requisitos para sumar hasta 122 millones de pesos en Colombia

En este 2026 continúan vigentes diferentes subsidios y programas sociales para la clasificación Sisbén IV del grupo C; sin embargo, hay que tener en cuenta que la distribución de estas ayudas se realiza considerando diversos factores de priorización.

Estas ayudas están dirigidas a personas en condición de vulnerabilidad, y dentro de los distintos apoyos se incluyen áreas como salud, movilidad, vivienda y educación, entre otras.

Distintas poblaciones pueden aplicar a subsidios. Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

Es importante recordar que se da prioridad a hogares con personas con discapacidad o con niños a cargo para este tipo de apoyos. De igual modo, también se incluye la Renta Joven, orientada a estudiantes que buscan una formación técnica, tecnológica o universitaria.

Colombia Mayor también seguirá funcionando, ayudando a personas mayores que no tienen pensión o que enfrentan diferentes situaciones de pobreza.

Requisitos para Colombia Mayor

No tener ingresos suficientes que permitan cubrir las necesidades básicas y garantizar una vida digna.

que permitan cubrir las necesidades básicas y garantizar una vida digna. Tener como mínimo tres años menos de la edad exigida por ley para pensionarse ; actualmente, para hombres son 59 años y para mujeres 54 años.

; actualmente, para hombres son 59 años y para mujeres 54 años. Tener nacionalidad colombiana.

Haber residido durante la última década en el territorio nacional.

¿Qué montos tiene Colombia Mayor?

Para personas menores de 80 años, el subsidio es de 80.000 pesos; sin embargo, en la ciudad de Bogotá, gracias a una alianza con la Alcaldía, esta cifra asciende a 130.000 pesos. Para personas mayores de 80 años, el subsidio es de 225.000 pesos.

Subsidios con Sisbén 2026: cuáles son los beneficios que reciben quienes están en el grupo B

¿Cómo aplicar?

Para aplicar, es necesario dirigirse a las diferentes alcaldías municipales con el documento de identidad en físico. Hay que tener en cuenta que aplicar no significa que automáticamente se acceda al subsidio, pues, luego de realizar el trámite en la alcaldía, toda la información está sujeta a validación, disponibilidad de cupos y factores de priorización.

Existen diferentes criterios de priorización para poder acceder a los subsidios. Foto: Alcaldía de Cali

¿Cuáles son los criterios de priorización?

La fecha en la que se realizó el trámite de inscripción.

Traslado de municipio.

Tener personas a cargo.

Edad.

Puntaje del Sisbén.

Discapacidad.

¿Qué es el Sisbén?

El Sisbén es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales y sirve para clasificar a los diferentes grupos poblacionales, con el fin de orientar la inversión social de acuerdo con condiciones socioeconómicas de los diferentes grupos.