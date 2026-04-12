Finanzas

Subsidios de vivienda 2026: requisitos para sumar hasta 122 millones de pesos en Colombia

El monto depende de varios factores que muchos desconocen al momento de postularse.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

12 de abril de 2026, 6:54 a. m.
Las cajas de compensación familiar anunciaron un nuevo ajuste anual en los subsidios de vivienda para 2026.
Las cajas de compensación familiar anunciaron un nuevo ajuste anual en los subsidios de vivienda para 2026. Foto: Colsubsidio
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