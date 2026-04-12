Finanzas
Subsidios de vivienda 2026: requisitos para sumar hasta 122 millones de pesos en Colombia
El monto depende de varios factores que muchos desconocen al momento de postularse.
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12 de abril de 2026, 6:54 a. m.
Las cajas de compensación familiar anunciaron un nuevo ajuste anual en los subsidios de vivienda para 2026. Foto: Colsubsidio
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