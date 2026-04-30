Apertura vía Mosquera-La Mesa: concesionaria confirma el paso luego de varios días de trabajo por derrumbes

Se confirma la apertura de la vía Mosquera-La Mesa luego de varios días de trabajos de remoción de lodo por los derrumbes que tuvieron lugar el pasado fin de semana.

¿Cuándo se abrirá la vía Mosquera-La Mesa? Gobernador de Cundinamarca da fecha clave

La concesionaria DEVISAB, encargada de la vía, informó a través de su cuenta oficial de X que ya se normalizaba el paso por este importante corredor vial, pese a eso se informa que hay paso restringido a un solo carril en el kilometro 74 en el sector vereda Zapata.

“Se realiza apertura de la vía Mondoñedo-La Mesa en ambos sentidos, con paso restringido a un carril en el km 74 sector vereda Zapata”, escribió la concesionaria en X.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, durante los últimos días estuvo informando acerca del trabajo que se venía adelantando en distintos puntos de este corredor vial.

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