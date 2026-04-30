¿Cuándo es el Día de la Madre 2026 en Colombia? Hay una ciudad en que se celebra en otra fecha

Cuando se acerca el mes de mayo hay algo que instantáneamente viene a la cabeza de millones de personas en Colombia: el Día de la Madre, una celebración que se convierte en un espacio en el que los hijos demuestran el cariño por su mamá compartiendo un momento con ella.

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En estas fechas afloran diferentes canciones que recuerdan la importancia de la figura materna en la crianza de los hijos y en la vida en general.

Esta celebración fue establecida mediante la Ley 28 de 1925, “Por la cual se decretan las fiestas nacionales de la Bandera y de la Madre”. En esta ley, firmada por el entonces presidente de la República, Pedro Nel Ospina, se establece que se crea “la fiesta nacional de la Madre, que será celebrada el segundo domingo de mayo”.

El Día de la Madre congrega a millones de personas en sus hogares. Foto: Getty Images

¿Cuándo se celebra el Día de la Madre?

En Colombia, el Día de la Madre 2026 se celebrará el domingo 10 de mayo, coincidiendo con lo establecido por la ley de 1925; sin embargo, hay una región en particular en el territorio nacional que es la excepción en cuanto a la fecha de celebración.

¿En qué parte de Colombia se celebra el Día de la Madre en diferente fecha?

La región de Colombia que no se apega a la tradicional fecha del segundo domingo de mayo es Norte de Santander, pues, a raíz del terremoto que tuvo lugar en Cúcuta el 8 de mayo de 1875, se decidió que la celebración se realice el último domingo del mes. Por lo tanto, en esta región la celebración tendría lugar el domingo 31 de mayo.

¿Qué planes se hacen un Día de la Madre?

Tradicionalmente, en estos días las familias se reúnen en los hogares, donde comparten una comida en presencia de su madre o, también, suelen frecuentar restaurantes para hacerle pasar un rato agradable a la mujer que los vio nacer.

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Sin embargo, aquellas familias que no tienen a su madre con vida visitan los cementerios o lugares donde se encuentren sus restos para rendir homenaje a su memoria.

El Día de la Madre se celebra en varios países del mundo. Foto: Getty Images

Las diferentes tradiciones que se han creado alrededor de este día son de suma importancia, pues están profundamente arraigadas en la idiosincrasia colombiana.

Entre flores, mariachis, besos y abrazos, cada año los hogares honran la vida y el legado de las mujeres que son un pilar fundamental en la construcción de la sociedad.