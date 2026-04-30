Para este jueves 30 de abril, a las 4 p. m., se tiene programada la declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, en las investigaciones preliminares que se adelantan por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Sor Berenice Bedoya, la otra congresista que fue salpicada durante la imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Benavides, quien cuenta con un principio de oportunidad y es testigo de cargo de la Fiscalía General, fue citada a declarar ante el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda en el proceso contra las senadoras Sor Berecine Bedoya Pérez y Martha Isabel Peralta Epieyú.

Las dos congresistas son investigadas por presuntamente haber utilizado sus cargos para resultar beneficiadas con el direccionamiento de varios contratos de obra e interventoría que estaban en poder de la UNGRD.

Como lo señaló en exclusiva SEMANA, las dos dirigentes políticas fueron señaladas directamente por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, en sus extensas sesiones de declaración ante la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia.

En su propuesta de colaboración con la justicia, Sneyder Pinilla mencionó que la senadora tuvo un especial interés en un millonario contrato en La Guajira, departamento del cual es oriunda y cuenta con un notable poder político.

El millonario contrato de la UNGRD que, supuestamente, le fue entregado a la senadora Martha Peralta Epieyú, recordada por sus fotos en París

“Señaló a Martha Isabel Peralta Epieyú, senadora del Congreso de la República, como la persona en favor de quien debían tramitar y direccionar, al interior de la UNGRD, el negocio jurídico de maquinaria amarilla a realizarse en el municipio de Riohacha, La Guajira, por un valor de 2.125 millones de pesos”, señaló Pinilla.

Para esto, el exsubdirector mencionó la participación de la dirigente política en un evento que contó con la presencia de contratistas para finiquitar el contrato de “mantenimiento de ‘jagüeyes’”. Esta reunión se habría celebrado en septiembre de 2023.

Senadora Martha Peralta Foto: @marthaperaltae/Instagram

Mientras que en el caso de Sor Berenice Bedoya se señala que habría pedido información sobre un contrato de obra que se iba a realizar en el municipio de Puerto Concordia, en el Meta.

“Ese mismo día, 13 de junio de 2023, a la misma hora, Berenice le envía un documento a Olmedo López en una imagen, en el cual se visualiza una tabla con un proyecto de la UNGRD en Meta, Puerto Concordia (…) El mismo 13 a la misma hora, Berenice le envía dos mensajes, los cuales fueron eliminados y no permiten visualizarse”, explicó la fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, durante la audiencia de imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, en diciembre pasado.

Al otro día, la senadora —según citó la fiscal en la audiencia— le envió un mensaje al director de la UNGRD con un anexo que hacía referencia a “‘Gobierno en línea Colombia’ solicitud de recursos de inversión en formato pdf. En el cual se visualiza un correo con asunto Solicitud de recursos de inversión de fecha 5 de junio del 2023 (…) Ese mismo día, 14 de junio de 2023, a las 5:06 p. m., Berenice le escribe a Olmedo. ‘Olmedo, buenas tardes. Este es un tema de Risaralda para que me hagas el favor. Gracias’”.

“En la conversación del 13 de junio de 2023, la senadora Berenice Bedoya de la Comisión Séptima Constitucional le envió a López dos imágenes con datos relativos a proyectos en los que estaba interesada y que se encontraban radicados en la UNGRD. El primero, el proyecto Agua Azul Casanare, en este momento se proyecta y el segundo, proyecto Puerto Concordia Meta”, explicó la delegada del ente investigador.

Este proyecto, según la información que le envió López, tenía un costo de 4.811 millones de pesos. La senadora le envió —según se mostró en la audiencia— las fotos y toda la información al funcionario.