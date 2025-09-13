Berenice Bedoya: la nueva senadora que será investigada por el escándalo de la UNGRD

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó que tiene una indagación preliminar abierta contra la senadora del partido Alianza Social Independiente, Berenice Bedoya, por todo el escándalo de corrupción que se le cocinó al presidente Gustavo Petro desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Esta situación se conoció después de que desde el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda se ordenó citar al exdirector de esa entidad, Olmedo López, para que declare contra la también presidente del partido político Alianza Social Independiente - ASI.

Olmedo López declará en el proceso contra la senadora Berenice Bedoya. | Foto: guillermo torres-semana

El documento firmado por la secretaria de la Sala de Instrucción, Adriana Hernández, detalla: “Me permito informarle, para su conocimiento y fines pertinentes, que se dispuso escuchar en declaración al doctor Olmedo de Jesús López Martínez el próximo martes 23 de septiembre de 2025, a las 9:00 a.m.”.

El documento conocido por SEMANA fue entregado a José Luis Moreno, el abogado de Olmedo López, y quien también lo ha estado acompañando esta semana a declarar en el proceso que avanza en el despacho del magistrado Misael Rodríguez, contra los integrantes de la Comisión de Crédito Público.

Precisamente, José Luis Moreno confirmó que su cliente declarará contra la congresista Berenice Bedoya en el escándalo de la UNGRD.

José Moreno, abogado de Olmedo López, confirmó que su cliente declarará contra la congresista Berenice Bedoya en el escándalo de la UNGRD. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/zowhO9HL5m — Revista Semana (@RevistaSemana) September 13, 2025

La senadora Berenice Bedoya se convierte en la congresista número 12 en ser investigada por este escándalo de corrupción, que salpica a congresistas como Wadith Manzur, Liliana Bittar, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Julio Elías Chagui, Martha Peralta y Carlos Andrés Trujillo, uno de los últimos legisladores vinculados en este caso.

Hay que recordar que por esta investigación también permanecen en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, por supuestamente recibir 4.000 millones de pesos para que favorecieran las iniciativas del Gobierno Petro.

El escándalo de la UNGRD fue una de las ollas de corrupción que se cocinó durante el Gobierno Petro. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Al senador Carlos Andrés Trujillo la Corte Suprema de Justicia también le citó a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, para que declarara el pasado 8 de septiembre contra el poderoso congresista Conservador.

A este escándalo de grandes proporciones también se han sumado alfiles cercanos al Gobierno Petro como el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, y el exdirector de Función Pública, César Augusto Soacha, hoy prófugos de la justicia.