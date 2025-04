Exclusivo: videos de la Casa de Nariño probarían el “cónclave” donde Olmedo López recibió la orden de torcer congresistas con la ayuda de Sandra Ortiz

¿Ocultan pruebas?

El testimonio de Olmedo

“En Palacio de Nariño, ese día teníamos que estar allí en el consejo de ministros, antes del consejo. Todo se da en el salón, un zaguán o pasillo si lo es, pero la estructura bonita del Palacio de Nariño antigua está conservada. Hay un salón, lo que seguramente en el pasado era una sala de espera o algo, pero allí hay unos taburetes antiguos, donde lógicamente eso no se puso ahí para sentarse, a pesar de que no está prohibido, pero se pone como una reliquia y después de ese espacio hay otro salón con un tapete, y que sí están como para mostrar y uno siempre llega a los consejos de ministros (sic)”, describió Olmedo López a la Fiscalía.

Y viene la parte que confirma lo visto por los investigadores de la Fiscalía en lo poco que pudieron extraer de los videos de las cámaras de seguridad del palacio presidencial. “Ese 21 ya en ese espacio en antesala llega (Sandra Ortiz) siquiera hablando por celular, me ve y se viene para (inaudible) recuerdo que en una esquina, ese salón de antesala me toma el brazo, saluda (…) ella me aborda, saluda muy cortés, y de la mano me corre un poquito más hacia el rincón del salón”, explicó el exdirector de la UNGRD.