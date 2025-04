Policía descarta intento de secuestro de Sandra Ortiz; exconsejera sí recibió alerta y teme por su seguridad

“La mensajera”

Pinilla, quien asegura haber sido el que entregó esa plata, narró el papel de Ortiz en una entrevista con SEMANA . “Un contratista me presta los 4.000 millones y son los que yo, posteriormente, entrego. Había un afán muy grande de entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacerlo, claro, porque no teníamos presupuesto”, narró.

“Hacia el 25 de septiembre, el director me dice: ‘Sneyder, me voy para un desayuno, llegó el momento que le comenté‘. Le dije: ‘Bueno, listo. Sí, señor, espero lo que usted me diga’. Sé que él tiene un desayuno en el Tequendama Suites con la doctora Sandra Ortiz y el presidente del Senado, el doctor Iván Name, (...). Cuando él sale, me dice: ‘Sneyder, efectivamente, necesito 3.000 millones de pesos que me toca entregarle al presidente (Name)”, reveló Pinilla.