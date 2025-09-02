Nuevo capítulo en el caso UNGRD: Olmedo López declarará en la Corte Suprema contra senador Carlos Trujillo, cercano al petrismo

Un nuevo capítulo se acaba de abrir en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), después de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, citó al exdirector de esa entidad, Olmedo López, a declarar contra un poderoso senador del partido Conservador, pero que ha sido identificado como una ficha clave al petrismo.

Se trata del congresista Carlos Andrés Trujillo González, quien hasta el momento no había sonado en el mayor escándalo de corrupción que sacudió al Gobierno Petro, pero quien ahora está en la mira de la Sala de Instrucción de ese alto tribunal.

En una citación expedida por Adriana Hernández, la secretaria de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema se detalló: “Dentro del proceso de la referencia, adelantado en contra del Senador de la República, Carlos Andrés Trujillo González, me permito informarle que se ordenó escuchar el testimonio de Olmedo de Jesús López Martínez, el próximo lunes 8 de septiembre de 2025, a las 8:30 a. m.”.

Lo particular del documento es que deja claro que dicho trámite salió del despacho de la magistrada Cristina Lombana, es decir, ella es la encargada de seguir con el proceso que actualmente avanza contra Trujillo por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

Olmedo López, exdirector de la UNGRD. | Foto: guillermo torres-semana

Hay que recordar que en el despacho de la magistrada Lombana también están las investigaciones contra el senador del partido de la U, Julio Elías Chagüi, salpicado con un supuesto contrato millonario en Sahagún, Córdoba, para quedarse presuntamente con los intereses de la Comisión Primera del Senado.

El otro caso que se mueve en ese despacho es el de la senadora Martha Peralta, quien hace parte del Pacto Histórico, y es investigada por las supuestas irregularidades que se habrían presentado en la contratación de maquinaria amarilla para realizar jagüeyes en el departamento de La Guajira.

Cristina Lombana, magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Corte Suprema de Justicia. | Foto: Corte Suprema de Justicia

El senador Trujillo se convirtió en el décimo congresista salpicado por el escándalo de la UNGRD, y ahora tendrá que asistir o enviar a su abogado a la Sala de Instrucción, en el norte de Bogotá, para que esté presente en la diligencia presencial en la que Olmedo López entregará nuevos detalles en su contra.