Sor Berenice Bedoya, la otra congresista que fue salpicada durante la imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

En medio de su solicitud de medida de aseguramiento en contra de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, la Fiscalía General reveló varias pruebas documentales y técnicas que los relacionan con el direccionamiento de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y en el Invías para favorecer a un grupo de senadores y representantes a la Cámara que ya habían sido contactados con el objetivo que votaran favorablemente frente a las reformas que había presentado el Gobierno ante el Congreso.

En una de estas pruebas se resaltó el nombre de la senadora Sor Berenice Bedoya Pérez, de la Alianza Social Independiente (ASI). En varios chats de junio de 2023, Olmedo López, entonces director de la UNGRD, le pone de presente a la congresista sobre varios proyectos de obra e infraestructura.

“Ese mismo día, 13 de junio del 2023, a la misma hora, Berenice le envía un documento a Olmedo López en una imagen, el cual se visualiza una tabla con un proyecto de la UNGRD en Meta, Puerto Concordia (...) El mismo 13 a la misma hora, Berenice le envía dos mensajes los cuales fueron eliminados y no permiten visualizarse”, explicó la fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño.

Al otro día, la senadora - según citó la fiscal en la audiencia - le envió un mensaje al director de la UNGRD con un anexo que hacía referencia a “‘Gobierno en línea Colombia’ solicitud de recursos de inversión en formato PDF. En el cual se visualiza un correo con asunto solicitud de recursos de inversión de fecha 5 de junio del 2023 (...) Ese mismo día, 14 de junio del 2023, a las 5:06 de la tarde, Berenice le escribe a Olmedo. ‘Olmedo, buenas tardes. Este es un tema de Risaralda para que me hagas el favor. Gracias’”.

NAC BERENICE | Foto: SEMANA

“En la conversación del 13 de junio de 2023, la senadora Berenice Bedoya de la Comisión Séptima Constitucional le envió a López, dos imágenes con datos relativos a proyectos en los que estaba interesada y se encontraban radicados en la UNGRD. El primero, el proyecto Agua Azul Casanare, en este momento se proyecta y el segundo, proyecto Puerto Concordia Meta”, explicó la delegada del ente investigador.

El cruce de mensajes se extendió al 14 de junio. En todos estos se hacía referencia, y casi se puede decir que se insistía, en los proyectos que tenía la UNGRD y en los cuales estaba claramente interesada. “La parlamentaria le remitió a López Martínez un documento PDF que corresponde al correo electrónico del 5 de junio de 2023 enviado desde la dirección planeacion@amistrato-risaralda.gov.co para correspondencia@gestiondelriesgo.gov.co, dirigido al director de la UNGRD Olmedo López, cuyo asunto correspondía a la solicitud de recursos de inversión para el proyecto obras para la mitigación del riesgo hídrico que genera la Quebrada Arrayanal sobre la infraestructura de los municipios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de Mistrató, Risaralda”.

NAC BERENICE | Foto: SEMANA

Este proyecto, según la información que le envió López tenía un costo de 4.811 millones de pesos. La senadora le envió -según se mostró en la audiencia- las fotos y toda la información al funcionario.

“Señora magistrada, este proyecto en el que estaba interesada la senadora Sor Berenice Bedoya Pérez se encontraba radicado en la UNGRD desde el primero de septiembre del año 2017, como consta en el documento formulario de presentación de proyectos de intervención correctiva ante el Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, gestión de reducción del riesgo, como se evidencia en Los elementos trasladados al despacho como elemento material de prueba número nueve”, explicó la fiscal.

En la tarde de este viernes, la Fiscalía General le solicitó a la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que cobije con medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria a los dos exministros.