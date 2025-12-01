Suscribirse

Judicial

Sor Berenice Bedoya, la otra congresista que fue salpicada durante la imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

La congresista que hacía parte de la Comisión Séptima fue señalada por el exdirector de la UNGRD. Estas son las pruebas.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 9:47 p. m.
Comisión Séptima reforma laboral
La senadora Berenice Bedoya fue señalada durante la solicitud de medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En medio de su solicitud de medida de aseguramiento en contra de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, la Fiscalía General reveló varias pruebas documentales y técnicas que los relacionan con el direccionamiento de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y en el Invías para favorecer a un grupo de senadores y representantes a la Cámara que ya habían sido contactados con el objetivo que votaran favorablemente frente a las reformas que había presentado el Gobierno ante el Congreso.

En una de estas pruebas se resaltó el nombre de la senadora Sor Berenice Bedoya Pérez, de la Alianza Social Independiente (ASI). En varios chats de junio de 2023, Olmedo López, entonces director de la UNGRD, le pone de presente a la congresista sobre varios proyectos de obra e infraestructura.

Contexto: Berenice Bedoya: la nueva senadora que será investigada por el escándalo de la UNGRD

“Ese mismo día, 13 de junio del 2023, a la misma hora, Berenice le envía un documento a Olmedo López en una imagen, el cual se visualiza una tabla con un proyecto de la UNGRD en Meta, Puerto Concordia (...) El mismo 13 a la misma hora, Berenice le envía dos mensajes los cuales fueron eliminados y no permiten visualizarse”, explicó la fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño.

Al otro día, la senadora - según citó la fiscal en la audiencia - le envió un mensaje al director de la UNGRD con un anexo que hacía referencia a “‘Gobierno en línea Colombia’ solicitud de recursos de inversión en formato PDF. En el cual se visualiza un correo con asunto solicitud de recursos de inversión de fecha 5 de junio del 2023 (...) Ese mismo día, 14 de junio del 2023, a las 5:06 de la tarde, Berenice le escribe a Olmedo. ‘Olmedo, buenas tardes. Este es un tema de Risaralda para que me hagas el favor. Gracias’”.

ED 2256
NAC BERENICE | Foto: SEMANA

“En la conversación del 13 de junio de 2023, la senadora Berenice Bedoya de la Comisión Séptima Constitucional le envió a López, dos imágenes con datos relativos a proyectos en los que estaba interesada y se encontraban radicados en la UNGRD. El primero, el proyecto Agua Azul Casanare, en este momento se proyecta y el segundo, proyecto Puerto Concordia Meta”, explicó la delegada del ente investigador.

El cruce de mensajes se extendió al 14 de junio. En todos estos se hacía referencia, y casi se puede decir que se insistía, en los proyectos que tenía la UNGRD y en los cuales estaba claramente interesada. “La parlamentaria le remitió a López Martínez un documento PDF que corresponde al correo electrónico del 5 de junio de 2023 enviado desde la dirección planeacion@amistrato-risaralda.gov.co para correspondencia@gestiondelriesgo.gov.co, dirigido al director de la UNGRD Olmedo López, cuyo asunto correspondía a la solicitud de recursos de inversión para el proyecto obras para la mitigación del riesgo hídrico que genera la Quebrada Arrayanal sobre la infraestructura de los municipios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de Mistrató, Risaralda”.

ED 2256
NAC BERENICE | Foto: SEMANA

Este proyecto, según la información que le envió López tenía un costo de 4.811 millones de pesos. La senadora le envió -según se mostró en la audiencia- las fotos y toda la información al funcionario.

“Señora magistrada, este proyecto en el que estaba interesada la senadora Sor Berenice Bedoya Pérez se encontraba radicado en la UNGRD desde el primero de septiembre del año 2017, como consta en el documento formulario de presentación de proyectos de intervención correctiva ante el Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, gestión de reducción del riesgo, como se evidencia en Los elementos trasladados al despacho como elemento material de prueba número nueve”, explicó la fiscal.

Contexto: Corrupción en la UNGRD: Luis Fernando Velasco les reveló a varios ministros sobre la entrega de “coimas a congresistas”

En la tarde de este viernes, la Fiscalía General le solicitó a la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que cobije con medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria a los dos exministros.

A primera hora les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Los dos exministros no aceptaron cargos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos lanza inusual oferta de Cyber Monday para indocumentados y lo anuncia en video: así se pueden ganar 1.000 dólares

2. Policía ya tenía información previa del asalto a joyería que dejó un policía muerto en centro comercial de Bucaramanga

3. A juicio alias El Hermano, socio criminal de alias El Costeño, articulador del asesinato de Miguel Uribe Turbay

4. Sor Berenice Bedoya, la otra congresista que fue salpicada durante la imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

5. Volcán Puracé: emiten alerta a la Aeronáutica Civil tras columna de gases y ceniza que superó los 700 metros

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Berenice BedoyaUNGRDLuis Fernando VelascoRicardo Bonilla

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.