“Nos dijo que no le iba a fiar más al Gobierno”: Sergio Mesa, exasesor de Berenice Bedoya, revela nuevos detalles de la denuncia contra la senadora

SEMANA: ¿Por qué denunció a la senadora Berenice Bedoya?

SERGIO MESA: Comencé a trabajar con ella desde mediados de enero de 2024. Al comienzo no tenía contrato, pero me prometió que iba a tenerlo; le ayudé con varias asesorías prácticamente gratis. Antes de que yo firmara, me contactó y me dijo en una llamada, de la cual es testigo Marcela Reina, persona de confianza de ella, que firmara, pero que debía someterme a pagar 4 millones de pesos que debía entregarle a su yerno, Sebastián Arboleda Alzate. Yo ya estaba en la UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) trabajando con ella, sin contrato, entonces, prácticamente, fui sometido a esa condición.

Pablo Bustos, director de Red de Veedurías, denuncia a la senadora Berenice Bedoya por presuntamente pedir coimas a asesor de UTL

SEMANA: ¿De cuánto era su salario y cuánto debía entregar?

S.M.: Para ese momento ganaba 9.400.000 pesos. Debía pagar seguridad social, y de lo que me quedara, más las deducciones que me hacía el Senado, debía entregar 4 millones de pesos. Eso se extendió por el resto del año, solo que el 28 de agosto de 2024, la asistente de la senadora me llama y me pide que presente la liquidación del contrato, porque se había filtrado que yo tenía que entregarle eso al yerno, lo que generó que la senadora lo alejara de la UTL. Hablé con ella y logré que desistiera de quitarme el contrato, y tomó la decisión de que ya no iba a pagar 4 millones de pesos, sino que eran 2 millones y medio para su hija.

Sergio Mesa, exasesor de la UTL de la senadora Berenice Bedoya, presentó la denuncia ante la Corte Suprema. Foto: suministrada a semana API

SEMANA: ¿Por qué presentó denuncia en contra de la senadora en la Corte Suprema de Justicia?

S.M.: Durante 2025, yo me negué a sufrir esta presión y a entregar dineros. Ella tomó la decisión de no renovarme el contrato y la argumentación que me dio Marcela Reina era que yo no había cumplido el trato, que era pagar. En 2025 sufrí dos presiones por parte de Marcela, que están documentadas, en las que me condicionaba que yo debía pagar o entregar el contrato.

SEMANA: ¿Berenice Bedoya le pedía directamente entregar esos dineros o lo hacía a través de sus asesores?

S.M.: Inicialmente, el compromiso de los 4 millones se hizo a través de una llamada de WhatsApp de ella y yo, y en Bogotá se encontraba Marcela. Es más, en los chats que yo voy a aportar a la Corte aparece el registro donde ella me dice que cuando esté con Marcela, me llama porque necesitan hablar algo conmigo. Está el registro de cuando me llamaron y me pusieron la condición de que yo firmaba el contrato, pero tenía que entregar los 4 millones.

Sor Berenice Bedoya, la otra congresista que fue salpicada durante la imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

SEMANA: ¿Qué familiares de la senadora se vieron beneficiados?

S.M.: Eso tiene que ver con el trámite de la reforma a la salud en 2025. La senadora Berenice Bedoya presentó una ponencia alternativa el 16 de junio y al día siguiente la Presidencia hizo pública la hoja de vida de Johan Steven Londoño Tamayo, que es su yerno, para ser director del Fondo Adaptación, pero lo terminaron nombrando como subdirector de proyectos y eso generó molestia en ella. Cuando a él lo nombraron, pusieron a cinco personas más de su círculo cercano: Russell Ramírez, secretario general del Partido ASI; Joaquín Emilio Zapata, presidente del partido en Antioquia; Óscar Bedoya, veedor nacional del partido; a otra persona que forma parte del tribunal de ética de la ASI, y a su nuera María Alejandra Torres, por prestación de servicios, mientras el supervisor del contrato es su mismo yerno Johan Steven. De manera simultánea, el Ministerio del Interior le entregó un contrato a su hijo Julián Bedoya Pérez y a su hija Jessica Valeria Casas Bedoya. Y al mismo tiempo, la hija de ella, Valeria Bedoya, tiene un contrato en 2025 en la Comisión Sexta del Senado y en noviembre de ese año firmó otro con la Secretaría General del Senado, siendo presidente Lidio García.

SEMANA: ¿Cómo logró ella poner a esas personas allí?

S.M.: Todo formaba parte del trámite de la reforma a la salud. Ella presentó una ponencia alternativa y, de manera sorprendente, solicitó el retiro de la ponencia de la reforma en la Comisión Séptima. Lo hizo porque el Gobierno le había incumplido el nombramiento de su yerno como director del Fondo Adaptación. Y terminó archivando la reforma a la salud el 14 de diciembre.

Berenice Bedoya. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: ¿Con qué miembros del Gobierno logró esos acuerdos?

S.M.: Con el ministro Armando Benedetti.

SEMANA: ¿Cómo se lograron esos acuerdos?

S.M.: Ella hizo acercamientos con el Gobierno a través de Benedetti desde el 10 de marzo de 2025, cuando se reunió en la sede del Ministerio del Interior para hablar de la reforma laboral que estaba en trámite.

SEMANA: ¿Cómo se logró esa cita?

S.M.: Un funcionario del DNI (Dirección Nacional de Inteligencia) consiguió la cita.

SEMANA: ¿Quién?

S.M.: El nombre lo aportaré en su momento en la Corte.

SEMANA: ¿Es un alto cargo?

S.M.: Sí, y es una persona que tiene conexión directa tanto con la Presidencia como con el Ministerio del Interior. Ella se reúne con el ministro del Interior y, a la salida de esa reunión, nos reunimos virtualmente para tratar temas de la UTL y ella manifiesta que, pese a que tiene toda la intención de apoyar la reforma laboral, y que ya había recibido como pago el nombramiento de Jefferson Roldán en la subdirección del Sena en Antioquia, nos dijo que no le iba a fiar más al Gobierno y que iba a votar negativo la reforma laboral.

Caso Berenice Bedoya: condenado por escándalo en la UNGRD declarará en proceso contra la senadora

SEMANA: En medio del debate de la reforma a la salud, ¿qué otras entidades le habrían ofrecido a la senadora?

S.M.: En la primera reforma a la salud, a ella le habrían hecho ofrecimientos para Finagro y para la Dirección Nacional de Bomberos, pero ella no sentía garantías de recibir esos cargos porque el Gobierno se los ofrecía para que fueran compartidos con otros senadores, entre ellos, los de En Marcha. También le ofrecieron la Dirección Nacional de Bomberos, pero tenía que ser compartida con Gloria Arizabaleta, congresista de La Fuerza, de Roy Barreras.

SEMANA: ¿Después de eso pasó algo más para que ella cambiara de posición?

S.M.: Ella cambió de parecer porque votó positivo la reforma pensional en la plenaria de la Cámara y le estaban ayudando en el Ministerio de Salud con unos proyectos de unas ambulancias, con uno de infraestructura del Ministerio de Vivienda en Yarumal y otro administrado por Findeter que fue adjudicado y ella tuvo incidencia directa.

SEMANA: ¿Qué pasó en Yarumal con Findeter?

S.M.: Es un proyecto de la construcción de un acueducto que viene desde el año 2020. Cuando ella es elegida en 2022, se interesa por impulsar ese proyecto y sacar réditos políticos. Ella fue quien logró que ese proyecto saliera adelante; se lo asignan a Findeter y ella tuvo incidencia directa en eso, siendo ministro en su momento Luis Fernando Velasco. En cierto modo, la aprobación de este proyecto tiene que ver con el apoyo que ella le dio a la reforma pensional y con el futuro apoyo que ella le iba a dar a la reforma a la salud, que finalmente terminó archivando.

Sergio Mesa dice que cuando eligieron al procurador, Berenice Bedoya votó por él y le dieron la Procuraduría de Yarumal. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

SEMANA: ¿Ella también hizo acuerdos con el exministro Velasco, hoy condenado?

S.M.: Sí, hay un antecedente que tiene que ver con el voto que ella dio en la Comisión Séptima del Senado para aprobar la pensional y en donde habría intereses de que le aprobaran proyectos de la UNGRD, lo cual se encuentra documentado y denunciado por Olmedo López.

SEMANA: ¿En qué otras votaciones la senadora habría comprometido su voto?

S.M.: Por ejemplo, cuando eligieron al procurador, ella votó por él y le dieron la Procuraduría de Yarumal. Luego, se dio el voto de la elección de Héctor Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional y la elección del magistrado Carlos Camargo, en la que a ella le dieron dos contratos en la Contraloría General, la dirección colegiada en Antioquia, en donde ella hizo nombrar al hijo de su yerno Sebastián Arboleda, Mateo Arboleda Alzate. También hizo nombrar a un abogado de Yarumal en esa dirección colegiada de la Contraloría.

Exclusivo: Olmedo López confesó cómo Martha Peralta habría direccionado contratos para la senadora Berenice Bedoya y así recibir su apoyo a la reforma pensional

SEMANA: ¿Qué pruebas tiene de lo que está denunciando?

S.M.: Absolutamente todo lo mencionado en esa entrevista está documentado y existen las pruebas. Las mismas que entregaré en la Corte Suprema de Justicia.

SEMANA: ¿Por qué tomó la decisión de denunciar y revelarlo?

S.M.: Primero, porque fui utilizado por la senadora Berenice Bedoya; y, segundo, porque tengo un deber con el país de denunciar lo que ella hizo en cuanto a las reformas porque es una responsabilidad directa.