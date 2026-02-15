Política

Pablo Bustos, director de Red de Veedurías, denuncia a la senadora Berenice Bedoya por presuntamente pedir coimas a asesor de UTL

La denuncia se basa en una publicación que realizó un exasesor de la congresista en redes sociales.

Redacción Semana
15 de febrero de 2026, 12:58 p. m.
Pablo Bustos y Berenice Bedoya.
Pablo Bustos y Berenice Bedoya. Foto: Semana

Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías de Colombia, afirmó este domingo, 15 de febrero, que denunciará penalmente ante la Corte Suprema de Justicia a la senadora Berenice Bedoya, presidenta del partido Alianza Social Independiente (ASI), por presuntamente exigir coimas a asesores de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

A través de la red X, Bustos manifestó que la denuncia se basa en una extensa publicación realizada en la misma red social por Sergio Mesa, quien asegura haberse desempeñado como asesor de Bedoya entre 2024 y 2025.

Caso Berenice Bedoya: condenado por escándalo en la UNGRD declarará en proceso contra la senadora

“Presentaré denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra la parlamentaria Sor Berenice Bedoya Pérez. Esto derivado del señalamiento que le hizo de exigir y entregar coimas el periodista Sergio Mesa, quien por cierto ha sido un enconado adversario de la Red de Veedurías por nuestro accionar de representación de víctimas de la UNGRD, pero que ahora tiene un gesto de valentía y decoro en el sentido de expresarle al país lo que ha sido la indebida destinación de dineros públicos, la violación del conflicto de intereses y las irregularidades por las que él mismo también deberá responder ante la justicia”, dijo Bustos.

Berenice Bedoya: la nueva senadora que será investigada por el escándalo de la UNGRD

La denuncia del asesor

En su publicación, Sergio Mesa manifestó que debió entregar parte de sus honorarios a un yerno y a la hija de la congresista, en los casi dos años que la asesoró.

“Entre marzo y diciembre de 2024, enero y diciembre de 2025, siendo asesor de una UTL del Senado de la República, debía entregar parte de mis honorarios para un yerno —primero— y la hija —después— de mi asesorada", dijo Mesa, quien afirmó que, tras negarse a seguir con esta práctica, no siguió trabajando con la senadora.

Senadora Berenice Bedoya
Senadora Berenice Bedoya Foto: Tomada de X: @berenicebedoya1

“En noviembre de 2024 corté con esa situación, lo cual me estaba generando un conflicto de principios. Esa es la razón por la cual no seguí como asesor del Senado de la República. Es la primera vez que hablo de esta situación. Están en todo el derecho de juzgarme. Yo sé que desde el principio —marzo de 2024— debí negarme a ese «compromiso», cual es un acto de corrupción. Yo estaba en una situación de debilidad", dijo en el mensaje en X.

Y agregó: “Durante el 2025 me negué a cumplir con ese «compromiso», me gané la animadversión de mi asesorada y terminé siendo un «mal asesor». Esta es la verdad".

