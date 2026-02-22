Red de Veedurías pidió el retiro de la lista al Congreso de Berenice Bedoya: “Fue denunciada en la Corte Suprema”

Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, hizo un llamado por medio de un mensaje que publicó en sus redes sociales sobre las listas al Congreso de una senadora.

En el mensaje, Bustos expresó que la congresista Berenice Bedoya fue denunciada en la Corte Suprema de Justicia hace pocos días:

“Exigimos el retiro de la lista de candidatos al Congreso de la República, tanto de Berenice Bedoya -a quien denunciamos a desde comienzos de la semana pasada ante la Corte Suprema de Justicia-, como de su fórmula a la cámara de Representantes Juan David Flórez, conocido como el Itaguaseño, [así] como [exigimos] sanciones éticas y políticas derivadas de sus múltiples cuestionamientos y denuncias, que incluyen presuntos nombramientos iirregulares de familiares, contratos a dedo como el del acueducto de Yarumal por cerca de $ 10 mil millones y el cobro de coimas a sus dependientes en la UTL”.

La Red de Veedurías agregó en otro mensaje:

“No podemos esperar que resulten eventualmente electos y que ejerzan como parlamentarios, mientras la justicia decide ‘a paso de tortuga’. Es la ciudadanía la que los debe sancionar, absteniéndose de votar por candidatos seriamente cuestionados y ojalá por los partidos - @PartidoVerdeCoL; otra como en la UNGRD que denunciamos, la @AlianzaSocialI1, coalición a los que estos pertenecen”.

Sergio Mesa, el exasesor de la UTL de la senadora Berenice Bedoya, denunció presuntas irregularidades. Foto: semana

Bustos ya había denunciado a la senadora por, presuntamente, ofrecer coimas y que se basa en las denuncias de Sergio Mesa, exasesor de la UTL de Berenice Bedoya.

Este domingo 22 de febrero, Bustos llamó de nuevo la atención, luego de que Mesa hablara con SEMANA y diera nuevos detalles del supuesto entramado de corrupción que habría logrado construir la senadora gracias a los acuerdos con el Gobierno.

En entrevista con este medio, el exasesor había dicho que él empezó a trabajar con Bedoya prácticamente gratis y que cuando le ofrecieron un contrato, le hablaron de someterse a que, de su salario, él debía entregarle cuatro millones de pesos al yerno de la senadora, Sebastián Arboleda Alzate.

De acuerdo con Mesa, de esta conversación “es testigo Marcela Reina”.

“En los chats que yo voy a aportar a la Corte aparece el registro donde ella me dice que cuando esté con Marcela me llama porque necesitan hablar algo conmigo. Está el registro de cuando me llamaron y me pusieron la condición de que yo firmaba el contrato, pero tenía que entregar los 4 millones”, relató.

Además, Mesa fue enfático en señalar cuál fue el camino para lograr acercamientos con el Gobierno nacional: “Ella hizo acercamientos con el Gobierno a través de Benedetti desde el 10 de marzo de 2025, cuando se reunió en la sede del Ministerio del Interior para hablar de la reforma laboral que estaba en trámite”.

Camilo Enciso denunció a Armando Benedetti, a un exministro del Interior y a una senadora por “tráfico de influencias”

También habló de supuestos ofrecimientos del Gobierno a Bedoya para la discusión de una reforma que radicó la administración del presidente Petro:

“En la primera reforma a la salud, a ella le habrían hecho ofrecimientos para Finagro y para la Dirección Nacional de Bomberos, pero ella no sentía garantías de recibir esos cargos, porque el Gobierno se los ofrecía para que fueran compartidos con otros senadores, entre ellos, los de En Marcha. También le ofrecieron la Dirección Nacional de Bomberos, pero tenía que ser compartida con Gloria Arizabaleta, congresista de La Fuerza, de Roy Barreras”.