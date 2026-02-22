Política

Camilo Enciso denunció a Armando Benedetti, a un exministro del Interior y a una senadora por “tráfico de influencias”

El exsecretario de Transparencia dio detalles de otros delitos por los que radicó la denuncia.

Redacción Semana
22 de febrero de 2026, 1:01 p. m.
De izquierda a derecha: Camilo Enciso y Armando Benedetti.
De izquierda a derecha: Camilo Enciso y Armando Benedetti. Foto: Cuenta en X @camiloencisov y Colprensa, respectivamente.

El exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, dio a conocer este domingo, 22 de febrero, por medio de su cuenta personal de X, que tomó una decisión en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, y otras personas.

Tiene que ver con una denuncia que radicó en la Fiscalía en contra de Benedetti, del exministro del Interior Luis Fernando Velasco, de Iván Ramírez Rusinque y de Sor Berenice Bedoya, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

“Según Sergio Mesa, miembro de la UTL de Berenice Bedoya, Velasco habría ofrecido a la senadora el control de la Dirección Nacional de Bomberos y de Finagro”, explicó Enciso.

Y agregó en esa publicación: “Desde el Ministerio del Interior, con Benedetti a la cabeza, no deja de sorprender que se haya contratado a los dos hijos de la senadora justo por la época en la que se discutía la reforma a la salud”.

“Lo más triste es que esto no es todo. Pronto les contaré las otras partes de la historia de la corrupción en Findeter”, indicó.

Sumado a ello, en el mensaje que publicó, Enciso relató los hechos que motivaron la denuncia: “Durante los años 2024 y 2025, la senadora Bedoya habría recibido varios ofrecimientos de los ministros del Interior, Velasco y Benedetti después, que tenían por objeto asegurar el apoyo de la senadora para la aprobación de las reformas laboral, pensional y a la salud”.

“Según Sergio Mesa, un miembro de la unidad de trabajo legislativo de la senadora Bedoya, Luis Fernando Velasco le habría ofrecido a la senadora el control conjunto de la Dirección Nacional de Bomberos y de Finagro. Pero adicionalmente, la senadora habría realizado gestiones para asegurar el apoyo en la construcción de una obra de más de 10.000 millones de pesos en Yarumal, Antioquia”, insistió.

Y avanzó el exsecretario de Transparencia: “Finalmente, ese proyecto se materializó con dinero, con plata de Findeter. En mi denuncia aporté evidencia documental que comprueba cómo la senadora Bedoya y Sergio Mesa se reunían con funcionarios del Ministerio de Vivienda y de Findeter para hacerle seguimiento a los procesos de licitación y adjudicación de esos contratos de obra”.

“Pero no solo eso, sino también para negociar y concertar la adición presupuestal de más de 3.500 millones de pesos al contrato original; es tan grave la cosa que la senadora Bedoya le habría pedido a Sergio Mesa intermediar y hablar con un exalcalde de Yarumal, para que le entregara los tres proponentes que participarían en ese proceso contractual”, subrayó.

Además, afirmó en el video que compartió: “Ya sabemos con qué intención, en 2025, la senadora Bedoya concertó con el Gobierno nacional su apoyo a la reforma a la salud que en un momento u otro amagaba con votar desfavorablemente. Lo cierto es que en junio de 2025 radicó un informe de ponencia alternativo, que buscaba facilitarle la vida al Gobierno, para poder avanzar hacia una concertación del proyecto original del Gobierno y los demás proyectos que hacían curso en el Congreso”, recalcó.

