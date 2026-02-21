Santiago Osorio: hay señalamientos por presunto acoso laboral, presiones políticas y supuestas prácticas clientelistas contra el candidato a la Cámara del Pacto Histórico

El nombre del representante a la Cámara y candidato al Congreso Santiago Osorio, quien tiene vallas en las principales vías de Manizales y el Eje Cafetero, está en el ojo del huracán. Ocho personas hablaron con SEMANA y denunciaron que, desde entidades como Gensa, Empocaldas e incluso en su propia Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), recibieron presiones del político de 31 años por medio de mensajes en los que, presuntamente, los habría “amenazado” con quitarles sus trabajos si no apoyaban su campaña para las elecciones de 2026.

Antes de la publicación de esta denuncia, el congresista difundió un video en tono violento en sus redes sociales en el que habló de un “montaje” en su contra. Asimismo, expuso los datos personales de la periodista a cargo de la investigación y, en una clara amenaza a la libertad de prensa y en un intento de amedrantamiento al ejercicio periodístico, rompió de manera agresiva unas hojas en las que imprimió los chats de la reportera con distintas fuentes donde se corroboraba la información contra este congresista del Pacto Histórico.

Las fuentes contactadas por SEMANA compartieron pantallazos de conversaciones con el congresista en las que, según dicen las personas afectadas, queda en evidencia cómo las acosa laboralmente por ausentarse de sus funciones por motivos de salud. Dicho material no es reproducido para proteger la identidad de estas víctimas, quienes manifestaron sentir temor por las represalias de este político.

Santiago Osorio, representante a la Cámara. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Osorio empezó su carrera como periodista. En cuestión de meses saltó al sector público como integrante del equipo de prensa de la Casa de Nariño, en el Gobierno anterior, y luego entró de lleno en la política electoral.

Su primo es el exalcalde de Manizales Carlos Mario Marín, quien fue clave para su ascenso en la lista a la Cámara de la Alianza Verde en las elecciones de 2022. Sin embargo, el vínculo entre los dos se fisuró cuando llegó al Congreso y quedó completamente roto en las semanas en las que Marín salió de la Alcaldía. Ahora militan en proyectos diferentes y hasta se enfrentarán en las urnas el 8 de marzo por las curules que representan al departamento en la Cámara.

Personas cercanas al exalcalde le relataron a SEMANA que Osorio “se aprovechó de que su primo era alcalde para intimidar a las personas y forzarlas a votar por él”. Osorio se quedó sin el respaldo de Marín.

Influencia en Gensa

Una de las figuras más cercanas al congresista sería Carlos Alberto Montes, director de planeación de Gensa, una compañía de energía que es 90 por ciento propiedad del Ministerio de Hacienda, pero que opera como empresa privada, y con un músculo presupuestal con el que cada año puede adjudicar contratos por 1,2 billones de pesos.

Montes es administrador de empresas. En el pasado fue cercano a Mauricio Lizcano (político caldense que ahora es candidato presidencial), pero en los últimos años se volcó a trabajar con Osorio. A pesar de que es directivo de una compañía con participación pública, Montes comparte publicaciones en sus redes sociales (ver imagen) sobre eventos políticos de Osorio y está en grupos de WhatsApp destinados a mover su campaña política.

En estos convocan a la gente a hacer “tomas en las calles” por la campaña, trabajando ocho horas al día por un pago cercano a los 40.000 pesos y sin que reciban refrigerio, pese a que están todo el día promoviendo su aspiración en espacio público. Osorio asegura que Montes solo es su “amigo” y dice que las personas tienen derecho a asumir posturas políticas.

Carlos Montes, un alto directivo de la empresa Gensa, participa en chats de la campaña de Santiago Osorio. El representante y candidato a la Cámara respondió a este asunto asegurando que él, "como ciudadano, puede tener posturas políticas". Foto: : SUMINISTRADAS A SEMANA

“No tengo influencia en ninguna de esas entidades. Gensa ha estado manejada por el ‘lizcanismo’ toda la vida y no tengo injerencia alguna ahí. Es absolutamente falso que tenga vínculo con esas entidades”, sostuvo el representante.

Pese a la negativa de Osorio, otro relato coincide con lo expresado por esa fuente: “Carlos Montes nos pedía ir a reuniones políticas. Estuvo un primer periodo (en Gensa) en el que fue cercano a Mauricio Lizcano y volvió gracias a Santiago Osorio. En Gensa no se mueve nada si no es por orden de Montes y a él lo manda Osorio”, dijo otro funcionario.

“El más poderoso”

Una de las fuentes que conversó con SEMANA aseguró que perdió su empleo en la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, Empocaldas, cuando durante el segundo semestre de 2025 se negó a convocar a reuniones políticas para conseguir respaldo para la campaña. A esta persona, según la denuncia, le estaban pidiendo diligenciar formularios con datos de quienes podrían votar por Osorio en la elección del próximo 8 de marzo. Le solicitaron llevar gente a reuniones políticas y hasta asegura que les pidieron aportar el 10 por ciento de su salario mensual a esa causa política.

“Santiago hoy es el hombre más poderoso de Caldas”, manifestó un político caldense. “Siempre hubo una presión orientada a definir cómo debían manejarse las contrataciones”, relató otra persona.

Osorio era un opositor de Gustavo Petro. Quienes militaron con él relatan que en los primeros meses de 2022 hizo campaña cuestionando las posturas políticas del entonces senador y su relato cambió en mayo de ese año, cuando ya era congresista electo y pidió respaldar a Petro en la elección presidencial. Algunos se sintieron traicionados y se apartaron de su proyecto.

Osorio es cercano al gerente de Aerocafé, Fernando Merchán, y aunque en entrevista con SEMANA aseguró que únicamente lo conoce, hay fotografías en las que ambos participan en actos políticos. Llama la atención que hay imágenes que los muestran juntos desde 2023. La construcción de ese aeropuerto del Eje Cafetero está salpicada por cuestionados cambios que se hicieron en la licitación de la obra, incluso por órdenes que llegaron desde el Viceministerio de Transporte y por anticipos presupuestales que se efectuaron, pese a que Petro se oponía a ello.

El joven político aterrizó en la Cámara en 2022 con el aval de la Alianza Verde. Aunque no apoyaba a Petro, cambió rápidamente de postura. Foto: : SUMINISTRADAS A SEMANA

El ausente

En el Congreso también hay señalamientos contra Osorio. Una de las fuentes contó que el representante despidió a uno de los integrantes de su UTL vía WhatsApp después de constantes reproches sobre los resultados de su trabajo. El presunto maltrato a sus funcionarios sería apenas uno de los lunares de su gestión en el Congreso.

Osorio acostumbra a hacer videos sobre el fortalecimiento de la educación pública, mientras en la realidad se ha alejado de los debates legislativos sobre ese asunto, como el que se desarrolló a finales de 2025 sobre la reforma a la Ley 30. En los videos de la transmisión de la plenaria se constata que en su curul no quedó registrado el voto. Frente a ello, el congresista se defiende señalando que sí respaldó los proyectos mediante proposiciones y que sus votaciones las realiza de forma manual. Lo cierto es que en un documento de la Subsecretaría de la Cámara de Representantes, al que tuvo acceso SEMANA, con el listado de los congresistas que votaron esa iniciativa, no aparece el nombre de Santiago Osorio.

En el Congreso, se conoce a Osorio porque solo asiste para el llamado a lista. Sus ausencias han sido tan evidentes que fue radicada una demanda ante el Consejo de Estado solicitando su pérdida de investidura, un proceso que llega a ese tribunal cuando quedan solo tres meses de este Congreso. No obstante, él asegura que nada de esto es cierto y que sí acude a las sesiones, por lo que el tribunal deberá definir quién tiene la razón.

Su campaña dispuso de una valla en la vía Autopistas del Café, en dirección al peaje que lleva de Las Pavas a Manizales, en el que se lee el mensaje: “¡Chao, Autopistas del Café! No más peajes”. Esa pieza la pueden ver todos los que transitan por esa vía y estaría violando la legislación sobre la publicidad exterior visual en zonas rurales, pues no está ubicada a una distancia mínima de 15 metros de la carretera principal.

Santiago Osorio respondió a estos señalamientos calificándolos como “chismes políticos” promovidos por sus opositores. No obstante, los señalamientos corresponden a casos documentados en meses recientes y de personas que han trabajado para su proyecto político.