Nación

Consejo de Estado avaló sanción contra el senador Alex Flórez por agredir policías en Cartagena

El congresista del Pacto Histórico llamó “asesinos” y “ladrones” a un grupo de uniformados que adelantaba un procedimiento en un hotel.

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Redacción Semana
24 de marzo de 2026, 5:47 p. m.
Alex Flórez
Alex Flórez Foto: Tomado de Twitter

El Consejo de Estado le dio luz verde a la sanción disciplinaria de suspensión e inhabilidad por seis meses que la Procuraduría General de la Nación dictó en contra del senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, uno de los más votados en las elecciones del pasado 8 de marzo.

Ese episodio que opacó la llegada de Flórez al Legislativo se dio la madrugada del 2 de septiembre de 2022, cuando el congresista se refirió con expresiones injuriosas y calumniosas contra un grupo de policías que adelantaba un procedimiento en un hotel de Cartagena, en Bolívar.

El senador Álex Flórez, quien se hizo famoso por insultar a policías que trataron de controlar un escándalo que protagonizó en estado de alicoramiento en Cartagena, ahora es investigado por lavado de activos.
El senador Álex Flórez, quien se hizo famoso por insultar a policías que trataron de controlar un escándalo que protagonizó en estado de alicoramiento en Cartagena, ahora es investigado por lavado de activos. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En video quedó registrado el momento en el que reelecto senador llama “asesinos”, ladrones" y “violadores de derechos humanos”, además de vincularlos con un homicidio que ocurrió en el corregimiento de Chochó, en Sucre, cuando trataban de adelantar la operación que tenían en dicho establecimiento comercial.

Con esa evidencia, la Procuraduría en primera instancia calificó la conducta como grave cometida a título de dolo, al confirmar que Alex Flórez actuó como conocimiento y voluntad.

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En segunda instancia la decisión fue confirmada, pero se redujo la sanción de ocho a seis meses tras valorar circunstancias de atenuación y agravación.

Senador Álex Flórez reaparece en el congreso de la república.
Senador Álex Flórez. Foto: Senado

La Sala Especial de Decisión del Consejo de Estado concluyó que “verificó el cumplimiento de las garantías del debido proceso y la correcta aplicación del régimen disciplinario, porque la conducta del senador encaja en una prohibición constitutiva de falta disciplinaria, su comportamiento afectó la imagen de la función pública y desconoció el estándar ético exigido a los congresistas, al incurrir en agravios directos contra servidores públicos y atribuirles hechos delictivos sin fundamento, prevaliéndose de su investidura”.

ED 2208
El senador Álex Flórez. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El congresista Alex Flórez es el mismo que tiene una investigación en el despacho del magistrado César Reyes, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por supuesta financiación ilegal a su campaña al Senado en 2022, según información revelada por el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos.

Pero en cuanto a la sanción de la Procuraduría contra Flórez, el Consejo de Estado confirmó que “el senador actuó de manera consciente y reiterada, por lo que descartó la inimputabilidad por embriaguez u otras condiciones no acreditadas. Igualmente, consideró que la sanción fue debidamente dosificada, teniendo en cuenta la gravedad de la falta, su impacto social y la intención deliberada del comportamiento”.

Así fue como el alto tribunal decidió que la sanción impuesta por la Procuraduría contra el senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, se “ajusta al ordenamiento jurídico”, por lo que dejó en firme ese proceso disciplinario en su contra.