Suscribirse

Política

Artistas afiliados a Sayco recibieron polémica invitación a votar por el senador Pedro Flórez en la consulta del Pacto

El congresista se estuvo oponiendo a la ley de la música que promovió el representante Juan Carlos Losada, quien presentó la denuncia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
24 de octubre de 2025, 11:57 p. m.
-
Pedro Flórez senador del Pacto Histórico | Foto: Guillermo Torres / Semana

A los correos electrónicos de los artistas del país, que están afiliados a la organización Sayco, llegó una invitación a votar por el senador Pedro Flórez en la consulta del Pacto Histórico que se realizará este domingo, 26 de octubre.

El e-mail está acompañado solo de unas cuantas líneas en las que les dicen que el gerente general, Cesar Augusto Ahumada Avendaño, y el presidente, Rafael Manjarrez, les tienen una invitación y está acompañado de un video adjunto.

“Respetado maestro y familia, cordial saludo. Comedidamente, en nombre del señor gerente general de Sayco y de nuestro presidente, me permito remitirles el mensaje adjunto”, se lee en el mensaje enviado por la secretaria general, Renata Franceshi.

Este es el correo electrónico invitando a votar por el senador Pedro Flórez en la consulta del Pacto Histórico que llegó a los afiliados a Sayco.
Este es el correo electrónico invitando a votar por el senador Pedro Flórez en la consulta del Pacto Histórico que llegó a los afiliados a Sayco. | Foto: Captura en pantalla / Cortesía

Ese material llegó a la bandeja de entrada de 12 mil afiliados a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, quienes se llevaron una sorpresa cuando abrieron el archivo adjunto: un video en el que el senador Flórez pide que voten por él en la consulta en la que ese sector político definirá el orden de sus candidatos en las listas al Senado y a la Cámara de Representantes.

La denuncia fue presentada ante el despacho del representante a la Cámara por Bogotá, el liberal Juan Carlos Losada, y en ese material el congresista habla con música vallenata de fondo sobre su aspiración a mantenerse en el Congreso de la República a partir de 2026.

Contexto: Alcaldesa de Duitama organizó feria de vivienda junto a puesto de votación de la consulta del Pacto: su expareja es candidato

“Con total humildad y compromiso pongo en consideración de cada uno de ustedes mi nombre y mi aspiración en la consulta al Senado del partido de gobierno del próximo 26 de octubre, marcando el número 74 en el tarjetón del Senado”, dice el congresista. El material dura un minuto con 11 segundos y este cierra con una fotografía de Flórez y su lema: “Colombia, un país para todos”, dice el congresista en ese material.

¿Qué hace Sayco enviando propaganda política a los artistas, especialmente cuando se trata de una consulta del sector político del presidente Gustavo Petro? “Sayco es una sociedad de gestión colectiva y aquí están haciendo proselitismo político, están utilizando los datos de las personas inscritas a la sociedad”, advirtió el senador Losada.

Contexto: Polémica por puestos de votación para la consulta del Pacto: Registraduría no pudo habilitar mesas por problemas de seguridad

El presidente de Sayco, Manjarrez, estuvo en contra de la ley de la música que estuvo promoviendo el representante a la Cámara. La sociedad es una empresa privada que se encarga de gestionar los recursos de derechos de autor de los autores musicales de Colombia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Congresista de EE. UU. responde mensaje de Petro tras discurso en la Plaza de Bolívar: “Colonia del cartel de los Soles”

2. Gustavo Petro dijo que ya definió por quién votará en la consulta del Pacto Histórico: el anuncio sorprendió

3. Avión militar de EE. UU. se estrella en Oklahoma durante misión de entrenamiento: dos tripulantes a bordo

4. Gustavo Petro anunció que el 20 de julio de 2026 presentará al Congreso el proyecto de Asamblea Nacional Constituyente

5. Esto necesita la Portugal de Cristiano para ir al Mundial: se acaban las oportunidades

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pacto históricosaycoElecciones 2026

Noticias Destacadas

El presidente, Gustavo Petro, el 23 de septiembre de 2025 en Nueva York (Estados Unidos)

Gustavo Petro dijo que ya definió por quién votará en la consulta del Pacto Histórico: el anuncio sorprendió

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar

Gustavo Petro anunció que el 20 de julio de 2026 presentará al Congreso el proyecto de Asamblea Nacional Constituyente

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar

Petro, sin visa y en la lista Clinton, guarda la esperanza de volver a Estados Unidos: así se imaginó volviendo a ese país

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.