El destituido alcalde de Duitama, José Luis Bohórquez, está en la lista de precandidatos al Congreso del Pacto Histórico para la consulta interna que se realizará este domingo 26 de octubre.

El caso de Bohórquez causó polémica en el país pues, tras su salida del cargo, su pareja, Rocío Bernal, fue designada como alcaldesa de ese municipio de Boyacá. Pero llama más la atención cómo la Alcaldía decidió organizar una feria de vivienda justo para el mismo fin de semana en el que se desarrollarán las elecciones convocadas por ese sector político.

El despacho municipal estará realizando un evento en la Plaza de los Libertadores, entre el sábado 25 y el domingo 26, justo cuando los boyacenses afines a su sector político estarán votando para definir quién estará en la cabeza de lista a la Cámara de Representantes en el Pacto Histórico.

La advertencia fue presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda.

“En Duitama se repite una historia que indigna [...]. Su novia, la alcaldesa, organizó una feria de subsidios de vivienda el 25 y 26 de octubre, justo el mismo fin de semana de la consulta y, además, en la plaza donde se van a realizar las votaciones. Esto no es coincidencia, esto es participación en política”, alertó Miranda.

La elección de Bohórquez fue declarada como nula por el Consejo de Estado, debido a las irregularidades que se presentaron en su campaña para las elecciones de 2023, en las que el político invitó a votar por candidatos al Consejo de Duitama que pertenecían al Polo Democrático, a pesar de que él estaba avalado por la Colombia Humana, partido que tenía su propia lista de aspirantes.

“Usar los recursos públicos y programas sociales para favorecer a un candidato es un abuso, un delito, una violación a la ley, y una ofensa a la democracia”, advirtió la representante Miranda.

José Luis Bohórquez y Rocío Bernal. | Foto: Tomado de X @JLuisBohorquez