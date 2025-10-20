Los nombres de los congresistas del Pacto Histórico que quieren repetir su curul en el Congreso o pasar de la Cámara de Representantes al Senado se cuentan por decenas.

Todos ellos tendrán que medirse en la consulta interpartidista de este domingo 26 de octubre, compitiendo contra creadores de contenido y hasta contra exactores porno que también se anotaron en el catálogo de precandidatos.

Esa coalición presentó una lista de 800 precandidatos al Legislativo para la contienda en la que se determinará en qué orden quedarán los aspirantes dentro de las listas que irán a las urnas en marzo de 2026. Del resultado que alcancen los comicios de este año depende la probabilidad que tengan de mantenerse en el Congreso.

Los senadores Aída Avella, Wilson Arias, Carlos Alberto Benavides, Robert Daza, Pedro Flórez, Gloria Inés Flórez, Álex Flórez, Esmeralda Hernández, Sandra Jaimes, Alejandro Ocampo, María José Pizarro, Ferney Silva e Isabel Cristina Zuleta están en el catálogo de precandidatos al Senado, buscando un buen lugar en la lista final de aspirantes que les dé la posibilidad de repetir curul a partir de 2026.

De ellos, la única persona que tiene asegurado un buen puesto es la senadora Pizarro, quien fue elegida a dedo como la cabeza de lista del Pacto Histórico para las elecciones legislativas de 2026, tras su decisión de apartarse de la consulta presidencial en la que solo quedaron Iván Cepeda y Carolina Corcho. Es más, quien quede segundo en esa consulta sería también el segundo en la lista.

Los representantes a la Cámara, Andrés Cancimance, Támara Argote, Agmeth Escaf, Dorina Palomino, David Racero y Alirio Uribe quieren pasar de la Cámara al Senado. Ese inventario de actuales congresistas también se medirá en su aspiración a la cámara alta del Legislativo con exfuncionarios del Gobierno, como el exministro Andrés Camacho, o personajes públicos como la exactriz porno Amaranta Hank.

Otros representantes como Alejandro Toro, María del Mar Pizarro, María Fernanda Carrascal, Gabriel Becerra, Heráclito Landinez, Jorge Hernán Bastidas, Alexandra Vásquez, Alfredo Mondragón, Cristóbal Caicedo y Gabriel Ernesto Parrado, quieren mantener sus escaños en la Cámara de Representantes.