Amaranta Hank quiere saltar del cine para adultos al Congreso: “¿Nos gusta arriba, no abajo?"

La exactriz porno está en la lista de candidatos al Senado del Pacto Histórico.

Redacción Semana
7 de octubre de 2025, 5:19 p. m.
Amaranta Hank
Amaranta Hank. | Foto: Facebook Amaranta Hank

El exactriz porno Amaranta Hank es una de las precandidatas al Congreso del Pacto Histórico que participará en la consulta interna de este domingo 26 de octubre, en la que ese sector definirá el orden de sus listas al Congreso para las elecciones de 2026.

Hank ocupa el puesto 101 en la lista de aspirantes al Senado, en la que se está midiendo con congresistas en ejercicio y militantes que aspiran a llegar al recinto legislativo con las banderas del presidente Gustavo Petro.

Contexto: María José Pizarro invitó a Daniel Quintero a “dar claridades” sobre sus líos con la justicia: “El problema es quién lo rodea”

La exactriz porno está en medio de una campaña política en la que reparten condones en los eventos en los que participa, preservativos que llevan en su empaque su fotografía y el logo del Pacto Histórico.

“¿Del porno al Congreso? Sí, porque lo que para muchos es motivo de juicio, para nosotras es motor de cambio. Nos gusta arriba, no abajo. Arriba, donde se legisla, donde exigimos respeto, libertad e igualdad. Arriba, porque callar frente a la injusticia es la verdadera indecencia”, es su lema de campaña.

Contexto: Los números del Pacto Histórico de cara a la consulta del próximo 26 de octubre

Hank propone la regulación de las actividades sexuales pagas, establecer programas de atención para las víctimas de violencias basadas en género, que se implementen programas de educación sexual desde la primera infancia y otros puntos como el respaldo a las reformas sociales.

