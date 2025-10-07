El exactriz porno Amaranta Hank es una de las precandidatas al Congreso del Pacto Histórico que participará en la consulta interna de este domingo 26 de octubre, en la que ese sector definirá el orden de sus listas al Congreso para las elecciones de 2026.

Hank ocupa el puesto 101 en la lista de aspirantes al Senado, en la que se está midiendo con congresistas en ejercicio y militantes que aspiran a llegar al recinto legislativo con las banderas del presidente Gustavo Petro.

La exactriz porno está en medio de una campaña política en la que reparten condones en los eventos en los que participa, preservativos que llevan en su empaque su fotografía y el logo del Pacto Histórico.

“¿Del porno al Congreso? Sí, porque lo que para muchos es motivo de juicio, para nosotras es motor de cambio. Nos gusta arriba, no abajo. Arriba, donde se legisla, donde exigimos respeto, libertad e igualdad. Arriba, porque callar frente a la injusticia es la verdadera indecencia”, es su lema de campaña.