¿Quiénes son los actores de contenido para adultos que Petro defendió con toda, razón por la cual increpó en público al ministro Carlos Rosero?

“Y hablando de igualdad, ministro de la Igualdad, lo que hay es una pelea interna en el Ministerio de Igualdad. Usted me está echando los funcionarios que en Bogotá Humana demostraron a riesgo, porque tuvieron que exiliarse y tuvieron que prostituirse en París. Su lucha”, dijo, inicialmente.

“Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales (siguen palabras incomprensibles). Yo estuve hablando con ellos en marzo. Si quieren saber qué hacían París. Con el libro de marzo. Subrayado por mí, porque me lo he leído dos veces. Y le prometí a Florián que iba a ser viceministro. Y ustedes lo están echando. A un dirigente que lucha por la igualdad humana en el mundo. Perseguido en Colombia, Florián", aseguró.