Petro mandó al carajo su compromiso de desescalar el lenguaje y, en vivo, así ofendió a medio mundo: “Perra cocker spaniel, rateros, falsos”

¿Dónde está la fiscal que no está investigando? ¿por qué ordenaron no hacer contabilidad forense? Hay que hacerla. Esto es un robo, el mayor al pueblo colombiano desde la época del oro de los españoles y el trabajo esclavo. Que yo creo que fue peor. Pero este es similar. Duplicar en un año las deudas. Y sacar como excusa una mentira, ahora lo van a ver.

Es un crimen de lesa humanidad, ¿qué está pasando que no investigan penalmente? ¿Les da miedo porque son ricos o porque ponen el billete debajo no solo el político? Está prohibido que una empresa como Keralty le pague a los políticos. El político que recibe ese dinero es un criminal, le está atacando la vida de Colombia. Y el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse.

Y todavía la la Ministerio de Vivienda y la CAR no se ponen pilas. Ya van avanzando. No puede seguir aumentando a todo el país está lleno de basura, incluida Bogotá. Basura que botan a las cañerías y terminan en el río Bogotá. Más que nunca. A mí me pasó 3 días por sabotaje de los mafiosos.

¿Cómo así que una asesora es fiscal del alcalde de Medellín hace lobby para que se fallen sentencias en contra de los opositores de los dueños de Medellín? ¿Cómo es eso? Entonces, ¿cuál es la democracia? ¿Quién dijo que en Antioquia hay esclavitud? En Antioquia debe haber libertad, no hay etnias, no hay razas, hay etnias. Esa palabra La raza es de los fascistas.

La raza no existe, la construyen los seres humanos en los animales. O si no pongan una perra Cocker Spaniels a la calle en época de celo y verá que no son los Cocker Spaniels los que llegan. ¿O no? Para unos mastodontes ahí como porque la naturaleza no hizo la raza.