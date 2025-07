Petro habló de su supuesta casa en Italia, en medio de los múltiples temas en los que divagó: “Uno tiene que amar los ancestros, en mi caso, latinos italianos”

El presidente Gustavo Petro ofreció una alocución, en horario prime, con todos los canales transmitiendo, en la que se suponía que hablaría de la crisis de la salud. Si bien abordó dicho tema, también habló de la Estatua de la Libertad, de los hipopótamos de la India y de sus supuestos bienes en Italia. En varias oportunidades divagó y hasta perdió el norte de lo que estaba diciendo.

Cuando se refirió al tema particular sobre Italia, el mandatario colombiano aseguró: “Pues están diciendo (entre risas) que tengo una finca en Toscana. Yo no me voy a morir, eso es una sociedad que ya lamentablemente se quedó sin alma y envejecida. Le falta otro Garibaldi allá, que le meta bilirrubina a la sangre roja de Italia. Bueno, gobierno ni siquiera me ha invitado, entonces yo amo. Y digamos, porque uno tiene que amar los ancestros, negros, indígenas, árabes y, en mi caso, latinos italianos. Y otros son castellanos. Castellanos no me quieren mucho, pero van para el fascismo. Bueno, pero eso es otra política. No pasarán, se les olvidó. Ya pasaron, os habéis dejado pasar, dice (sic)”.

“No, no pueden pasar el fascismo si llega a los gobiernos, mata a la humanidad antes de volverla esclava, desata una barbarie como están haciendo en Gaza. Que yo no puedo estar con gobiernos que apoyan un genocidio hoy en el mundo. Eso no se puede, la moral, la ética humana prohíben eso. Europa debe quitarle el apoyo a Israel”, manifestó enseguida, cambiando radicalmente de tema, y sin desmentir o comprobar si tiene, o no, propiedades en Italia.

Toscana, mencionada por el presidente Petro, está ubicada en el centro de Italia y es muy famosa por ser la cuna del Renacimiento italiano y por ciudades como Florencia, Pisa, Siena y Lucca, donde abundan el lujo y la belleza natural.

Panorámica de Amalfi, ubicada en el sur de Italia | Foto: Getty Images

El 15 de abril pasado, la senadora María Fernanda Cabal habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista para denunciar que el Gobierno colombiano se gastó 50 mil millones de pesos colombianos, cerca de 11 millones de dólares, en el pabellón de Colombia en Expo Osaka, adelantado en Japón, la congresista dio cuenta de más supuestos gastos millonarios por parte del jefe de Estado, Gustavo Petro.

“Cómo me causan tanta curiosidad los gustos de Petro. Deberíamos hacer como un manual para definir el perfil de los gustos de Petro. ‘No me gusta el petróleo, sí me gusta viajar en el avión presidencial’. Los ricos y los pobres: ¿no le gustan los ricos? Pero se viste como rico, con marca de rico, con reloj de rico, con zapatos de rico”, aseguró la congresista María Fernanda Cabal.

“Habla de las razas para dividirnos en un país mestizo, pero se casa con una rubia de ojos azules de estrato seis. Todas esas confusiones aparentes no son otra cosa que un reflejo de lo que él es y de lo que es la gente que lo representa a él también. El comunista ama todo lo que dice que odia. Nos va a dejar a nosotros cocinando en leña y seguramente él se va a ir a disfrutar de su casa en el sur de Italia, donde me dicen que tiene nacionalidad italiana”, agregó la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático.

Al pedirle que fuera más específica respecto a la supuesta casa del presidente Petro en Italia, la parlamentaria señaló: “Me han dicho que tiene casa en el sur de Italia y nacionalidad italiana. Le gusta Europa y no le gusta irse a vivir a Cuba, ni le gusta ir a acompañar a Maduro, de pronto a aconsejarlo”.

Zona de compras y restaurantes en el centro de Amalfi, en el sur de Italia. | Foto: Getty Images

“¿Dónde ha vivido él? Tan pobre, ¿no? ¿Dónde ha vivido, dónde han quedado sus casas?, ¿dónde vive hoy?, ¿adónde le gusta pasear? Italia. Tan pobre. Petro, el de los Ferragamo, con su mujer que se gasta mil millones de pesos en masajistas, como si fuera reina de belleza. Gástelos de su plata. Claro que es un hombre muy rico, lo que pasa es que no sabemos dónde tiene la plata. No se puede dar esos gustos un hombre que no es rico ni vivir donde vive”, dijo Cabal, en otro momento, en entrevista con SEMANA.

Vea la entrevista completa con María Fernanda Cabal, precandidata presidencial y senadora:

Días antes de asumir como presidente, en 2022, el tema de la supuesta casa de Petro en Italia fue objeto de conversación nacional. El presidente Petro fue blanco de críticas y todo tipo de opiniones en las redes sociales por cuenta de la casa de descanso que, supuestamente, según se denunció ese año, tendría en Italia.

Petro decidió en aquel momento viajar a Europa para tener unos días de descanso junto a su familia antes de su posesión, el 7 de agosto de 2022. El mandatario hizo recorridos por algunos países de Europa como España, Italia y Francia, donde visitó a su hija Sofía Petro, quien residía en París adelantando sus estudios universitarios.

Antes de que se confirmara la reunión con el expresidente César Gaviria en Florencia (Italia), se generó la duda de si Gustavo Petro era propietario de una casa en ese país. El presidente quiso cortar de tajo con las especulaciones y escribió en X: “Con mucho respeto debo decirles que no tengo casa en Italia ni en ninguna parte del mundo que no sea mi casa de Chía”.

Son múltiples las oportunidades en las que se ha cuestionado al jefe de Estado y a su círculo íntimo por los lujos que se da mientras ofrece discursos antirricos, hablando mal de ellos y viviendo como tal. En enero de 2023, la primera dama de la Nación, Verónica Alcocer, fue blanco de críticas por la seguidilla de viajes que ha realizado desde que su esposo, Gustavo Petro, llegó a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2022. Uno de ellos, en ese momento, fue a Ciudad del Vaticano, donde se entrevistó con el papa Francisco.

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo se percató no solo del atuendo de Alcocer, sino de los zapatos que utilizó para visitar a Francisco, y aprovechó el tema para criticar al gobierno de Gustavo Petro a través de su cuenta en X. Allí, el legislador criticó los zapatos de Alcocer y llamó la atención sobre su costo, el cual —según él y una foto que publicó— están sobre los 800 dólares, que son 3.445.135 pesos colombianos.

En cuanto al presidente Gustavo Petro, desde 2017 lo han criticado por utilizar zapatos marca Ferragamo. Fue la periodista Eva Rey la que entrevistó al entonces alcalde de Bogotá y reveló que su calzado rozaba los cuatro millones y medio de pesos colombianos. En este entonces, el actual mandatario les respondió a sus críticos: “Por lo que veo, me quieren dejar hasta sin zapatos; mientras, nadie puede decir que me robé un peso de la Alcaldía”.

Gustavo Petro usando sus Ferragamo durante una visita al Cauca.