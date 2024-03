“Petro, el de los Ferragamo, es muy rico: ¿dónde vive hoy? No se puede dar esos gustos un hombre que no es rico”

La senadora María Fernanda Cabal se pronunció. Lo hizo en el marco de la polémica que hay por el radical discurso del presidente Gustavo Petro. Cabal dio su opinión luego de que el mandatario comparara a ricos y pobres y cargara contra el sector empresarial en Antioquia. “¿Dónde ha vivido él? Tan pobre, no. ¿Dónde ha vivido, dónde han quedado sus casas? ¿dónde vive hoy?, ¿dónde le gusta pasear? En Italia. Tan pobre. Petro, el de los ferragamo, con su mujer que se gasta mil millones de pesos en masajistas, como si fuera reina de belleza. Gástelos de su plata. Claro que es un hombre muy rico, lo que pasa es que no sabemos dónde tiene la plata. No se puede dar estos gustos un hombre que no es rico ni vivir donde vive”, agregó.